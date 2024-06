Affaire Tetê : l’OL n'a pas voulu négocier avec le Shakhtar

Souhaitant obtenir une compensation financière dans le cadre de l’affaire Tetê, le Shakhtar Donetsk n’a pas réussi à s’entendre avec l’OL. Estimant que ce n’est pas de son fait, John Textor aurait rejeté la faute sur Jean-Michel Aulas d’après le DG du club ukrainien.

Il n’est plus là depuis un an et demi, pourtant Tetê continue de faire parler de lui entre Rhône et Saône. Ancien club propriétaire du Brésilien, le Shakhtar Donest estime avoir été lésé par l’OL dans son dossier. Le club ukrainien conteste le fait que son homologue lyonnais ait envoyé Tetê en prêt à Leicester avec une compensation financière alors que le joueur ne lui appartenait pas. Ayant rejoint l’OL en prêt en avril 2023 suite à la guerre en Ukraine, Tetê avait ensuite rejoint Leicester temporairement un an plus tard.

Sauf que le Shakhtar n’a rien touché dans ce prêt cassé et le conteste. "L'OL a récupéré de l'argent en envoyant notre joueur dans un autre club, en considérant que Tete était désormais leur joueur, sans concertation avec nous et surtout en s'attribuant les compensations financières, a déclaré Sergey Palkin, directeur général du club ukrainien à RMC. Lyon a donc récupéré de l'argent sur un joueur qui ne lui appartenait pas."

En contact avec Textor mais...

Le Shakhtar a donc lancé une procédure judiciaire et attend à présent une réponse dans le mois à venir. Car aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre les deux parties malgré des discussions. John Textor a bien été mis au courant de la situation, mais n’a pas daigné bouger le petit doigt à écouter Sergey Palkin. "J’ai été plusieurs fois en contact avec John Textor. Mais la nouvelle direction répond en disant que ces opérations dépendaient de l'ancienne direction... sans rien nous proposer en compensation."

Rejetant la faute sur Jean-Michel Aulas, la direction lyonnaise risque peut-être de voir la justice donner raison au Shakhtar et ainsi devoir mettre la main à la poche. Même si "la Fifa ne nous a pas aidés", assure-t-on en Ukraine.