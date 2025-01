OL - Mercato : Fonseca pourrait diriger le match face à Ludogorets 

Paulo Fonseca (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Paulo Fonseca et l'OL se seraient mis d'accord. Le Portugais sera a priori le prochain entraîneur de l'Olympique lyonnais, et il pourrait diriger le match de jeudi.

C'est le flou aujourd'hui à l'OL. En attendant l'arrivée du futur entraîneur, le club a notifié ce mardi l'éviction de Pierre Sage de son poste. Le Jurassien et plusieurs de ses adjoints ont quitté leurs fonctions en ce début de semaine. Seuls subsistent Damien Della Santa et Jorge Maciel, ainsi que Cédris Uras et Alexandre Farhi, deux préparateurs physiques.

Prochainement, tout ce petit monde devrait être rejoint par Paulo Fonseca et ses collaborateurs. Sauf retournement de situation, le Portugais sera le prochain coach de l'Olympique lyonnais. RMC Sport indique même qu'un accord total a été trouvé entre toutes les parties ce 28 janvier.

Maciel a dirigé la séance du jour

Attendu dans les prochaines heures à Lyon, le technicien de 51 ans pourrait rapidement prendre les choses en main et être sur banc jeudi face à Ludogorets à 21 heures. Avant la dernière journée de Ligue Europa, durant laquelle l'équipe rhodanienne cherchera à terminer dans le top 8, c'est Jorge Maciel qui a dirigé la séance du jour.