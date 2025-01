Prêté par l’OL l’été dernier à Everton, Orel Mangala ne portera plus le maillot des Toffees cette saison. Le milieu a subi une rupture du ligament croisé à l’occasion du dernier match contre Brighton.

L’été dernier, il avait fait partie des joueurs sur lequel Pierre Sage ne comptait pas forcément pour cette nouvelle saison. Six mois seulement après son arrivée à l’OL, Orel Mangala avait de nouveau fait ses valises pour retrouver la Premier League. Un prêt de douze mois à Everton pour retrouver du temps de jeu et de la confiance et pourquoi pas permettre au club lyonnais de retomber sur ses pattes à l’été 2025. Cela semble désormais fortement compromis suite au dernier match des Toffees à Brighton samedi dernier (victoire 1-0). Une nouvelle fois titulaire, Mangala a dû laisser ses coéquipiers à dix en toute fin de match après que David Moyes ait déjà fait tous ses changements.

Un retour précipité à Lyon ?

Cinq jours après cette rencontre et cette sortie sur blessure, le club de Liverpool a enfin communiqué et confirmé les informations sorties par la presse belge. Orel Mangala ne devrait logiquement ne plus rejouer cette saison suite à une rupture du ligament croisé du genou. Le milieu sera écarté des terrains pour six à huit mois et des discussions auraient déjà commencé entre Everton et l’OL pour savoir sur quel pied danser concernant le prêt qui doit initialement prendre fin en juin.