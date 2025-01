Avec la qualification directe, l'OL s'évite un mois de février dense

Les joueur de l’OL célèbrent un but contre Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Après un mois de janvier très dense entre le mercato et la compétition, l’OL s'est évité un calendrier surchargé en février en se qualifiant directement pour les huitièmes de Ligue Europa.

L'OL doit rester sur ses gardes, car la saison est toujours en cours et il n'y a pas de place pour la complaisance. Entre le mercato hivernal, l'éviction de Pierre Sage et les compétitions, le club lyonnais n'a pas eu la moindre occasion de souffler durant ce mois de janvier. Néanmoins, même si la période de transfert s'achève dans quelques jours, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ne doivent absolument pas baisser leur garde en février.

Fort heureusement, ils se sont évités un barrage en Ligue Europa, jeudi soir. Les Lyonnais commenceront ce nouveau mois de compétition avec un déplacement du côté de Marseille dès ce dimanche (20h45). Opposés au deuxième du championnat, ils devront vite se remettre dans le bain pour ne pas perdre des points et rester dans la course à la qualification en Ligue des champions.

Des choc contre l'OM et le PSG

À la suite de cet "Olympico", le club rhodanien accueillera Reims dimanche 9 février à 15h. Puis, Corentin Tolisso et ses partenaires seront en déplacement pour affronter Montpellier. Pour terminer ce mois de février en beauté, les Lyonnais recevront le PSG pour un choc qui s’annonce très chaud. Quatre rencontres de Ligue 1 que l’OL devra bien négocier pour espérer quelque chose en fin de saison.

Le calendrier de janvier de l’OL :