OL : Paulo Fonseca "reconnait le bon travail de Pierre Sage"

Paulo Fonseca est le nouvel entraîneur de l'OL depuis ce vendredi. Dans la situation particulière du club lyonnais, il a rendu hommage à son prédécesseur Pierre Sage.

Après l'éviction de Pierre Sage en début de semaine, l'OL s'est retrouvé sans coach titulaire ce jeudi face à Ludogorets (1-1). Toutefois, John Textor n'a pas mis longtemps à dénicher un successeur pour l’entraîneur français. En effet, au lendemain de cette rencontre de Ligue Europa, Paulo Fonseca a été nommé entraîneur de l'Olympique lyonnais. Plus tard dans l'après-midi de ce vendredi, le Portugais a participé à une conférence de presse pour se présenter aux médias suite à cette annonce.

"Aujourd'hui, nous commençons une étape différente"

Et l'ancien technicien de l'AC Milan s'est exprimé au sujet de son prédécesseur Pierre Sage et a d'ailleurs salué les hommages reçus jeudi au Parc OL. "Avoir un moment où les personnes reconnaissent notre travail, c’est très beau. Hier (jeudi), c’était magnifique". Beau joueur, Paulo Fonseca arrive dans une situation inhabituelle où la situation du club n'est pas catastrophique au niveau des résultats et des objectifs fixés. Pas de quoi l'effrayer. "Pierre (Sage) a fait un bon travail jusqu'à présent. Nous devons comprendre la situation des supporters. Je reconnais le travail de Pierre (Sage) mais aujourd'hui, nous commençons une étape différente, je pense que les supporters le comprennent aussi. Je connais l'atmosphère dans ce stade, j'ai joué quatre fois ici. Il n'y a pas de doute qu'avec les supporters, nous pouvons faire de l'OL un club plus fort", a déclaré Paulo Fonseca, qui ne ressent "pas de pression".