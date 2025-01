Présent ce vendredi en conférence de presse, John Textor a expliqué son choix de se séparer de Pierre Sage. Il a également mis en avant les qualités de Paulo Fonseca qui l'ont séduit pour l'attirer à l'OL

Le départ de Sage mal vécu par l'environnement de l'OL

"On a un groupe de supporters très divers dans le club. Il y a des supporters qui étaient très connectés à Pierre (Sage), je l’étais aussi. Pierre nous a reconnectés avec le club. Beaucoup de supporters nous ont dit qu’ils comprenaient la décision. Parfois, le changement peut être douloureux, mais nécessaire. Pierre a fait un gros travail la saison dernière, mais on a vu quelques lacunes. Notre objectif est la Ligue des champions et certains supporters pensaient que Pierre pouvait le faire. Peut-être, mais je veux augmenter cette probabilité. Je respecte la contribution de Pierre et il sera toujours reconnu pour ce qu’il a fait. Mais beaucoup de supporters comprennent mon choix."

Les critiques sur la multi-propriété

"Il y a peu de chose qui m’embête. J’aime améliorer la communication et faire comprendre notre business-model. Je n’aime pas cette étiquette de multipropriété. Je n’ai pas voulu faire un système de multipropriété. Je voulais que des joueurs puissent avoir des opportunités pour avoir accédé au meilleur jeu qu’on peut avoir en Europe. J’ai voulu créer un système avec de la migration pour les jeunes, leur donner des opportunités. Ils étaient très frustrés de ne pas pouvoir se montrer à cause de leur couleur de peau, de leur lieu de naissance. Je me suis dit pourquoi il y a des règles aussi restrictives pour ces joueurs ? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose ces mouvements. C’est excitant, c’est équitable. Nous voulons seulement avoir des bonnes équipes de foot et que toutes ces équipes soient championnes dans leur pays."

"Fonseca peut faire des choses merveilleuses ici"

Les raisons du choix Fonseca

"On a petit-déjeuné en 2021 et je me souviens qu’il m’avait dit une chose. Il aime bien démoraliser les adversaires en possédant le ballon. Je me souviens de ces mots de dominer et démoraliser. Ça m’a travaillé, j’ai regardé comme il travaillait comme coach, ce que produisaient ses équipes. J’aime regarder le foot et voir les choses positives et négatives. Nous sommes un grand club, une grande académie, mais il y a peut-être une organisation qui n’est pas bonne avec des joueurs qui n’étaient pas au bon poste et que collectivement, ce n’était pas top, surtout défensivement. Il y a des ressources ici à Lyon que Paulo n’avait certainement pas à Lille. Il peut faire des choses merveilleuses."

Son ambition avec l'Académie

"Dire que l’académie décline, je ne sais pas. Il y a des cycles, une conjoncture. Il y a des classes, des années qui sont moins performantes. J'ai commencé avec l’académie. Celle aux États-Unis a été l’une des meilleures expériences de ma carrière. À Lyon, l'idée de séparer les garçons et les filles, c’est pour avoir plus de réussite pour l’équipe première. Les coachs ne savent pas toujours qui est qui à l’Académie. Cela va permettre d’augmenter la réussite. C’est l’idée m’a animé. On peut être un top 3 dans les talents, pas dans les top 20 ou 30. On a les ressources."