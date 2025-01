Deux jours après l’éviction de Pierre Sage, l’OL n'a toujours pas. Encore loin d’être séduisants, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont assuré l’essentiel avec le nul (1-1) et joueront directement les huitièmes de finale de Ligue Europa.

Il régnait une ambiance particulière ce jeudi soir à Décines. L’OL disputait bien un match, européen qui plus est, mais tout ramenait à John Textor et Pierre Sage notamment dans l’avant-match. Quarante-heures après l’éviction du désormais ancien coach, personne n’avait oublié, surtout pas les virages du Parc OL. Des banderoles contre le propriétaire américain, des applaudissements pour le natif de Lons-le-Saunier ont rythmé ce début de soirée, le tout sous les yeux de Paulo Fonseca, qui sera intronisé vendredi.

Néanmoins, le Portugais a pu se faire une opinion, certainement une de plus, des maux lyonnais de ces dernières semaines. Toutefois, vendredi, au moment de sa présentation, il endossera le costume d’un huitième de finaliste de Ligue Europa. Car malgré tous les remous qui ont fait l’actualité lyonnaise ces dernières heures, il y avait une qualification directe à aller chercher ce jeudi soir et l’OL l’a assurée. En faisant le minimum syndical avec ce nouveau nul (1-1).

Des maux qui persistent

Ce n’est pas en seulement deux jours que tous les maux allaient être réglés et la prestation de ce jeudi soir a montré que Pierre Sage n’était pas le seul responsable du mois de janvier compliqué de cet OL. Pour cet ultime rendez-vous de ce mini-championnat, Jorge Maciel avait choisi de reposer certains cadres en vue du déplacement à Marseille. Alexandre Lacazette, Clinton Mata, Nemanja Matic ou encore Nicolas Tagliafico ont démarré sur le banc et vu leurs coéquipiers être en souffrance.

N’ayant rien à perdre, car déjà éliminé, Ludogorets a attaqué tambour battant cette rencontre, profitant sûrement du déficit psychologique qui touche l’OL ces dernières semaines. En l’espace de 20 minutes, les Bulgares ont eu trois incursions dans la surface qui ont donné quelques sueurs. Pas suffisant pour réveiller les Lyonnais qui ont passé la seconde juste avant la demi-heure. Sans le portier adverse, Cherki ou Nuamah auraient réussi à ouvrir la marque. Mais il a manqué de conviction sur 45 minutes pour espérer rentrer devant au vestiaire.

Perri fait encore des miracles...

À 0-0, l’OL était toujours dans les huit premiers pour une qualification directe, mais le but de Corentin Tolisso à la 53e a permis de respirer un peu et de ne pas regarder ce qu’il se faisait sur les autres terrains. Mais, les Lyonnais restent en convalescence et Lucas Perri a encore dû s’employer pour éviter au navire de replonger. À l’heure de jeu, Maciel a choisi de passer en 4-4-2 avec le duo Mikautadze - Lacazette devant et ce ne fut pas une réussite.

L’ensemble lyonnais s’est retrouvé désorganisé et sur l’une des rares incursions bulgares de la seconde mi-temps, Dinis Almeida a parfaitement coupé la trajectoire pour tromper Perri (77e). Encore un match à devoir cravacher dans un style désordonné pour tenter d'arracher la victoire. Une fois de plus sans succès et comme à Nantes, la sanction aurait pu être encore plus lourde sans la manchette de Perri à la 91e...