L’OL connait ses potentiels adversaires en 8es de Ligue Europa

Tenu en échec par Ludogorets ce jeudi soir (1-1), l’OL a néanmoins réussi à finir dans le top 8 et donc d’accéder directement aux huitièmes de Ligue Europa. L’adversaire sera soit l’Union Saint-Gilloise, soit le PAOK, soit le Steaua Bucarest, soit l’Ajax Amsterdam.

Pour la manière, il faudra repasser. Ce jeudi soir, l’OL n’a toujours pas réussi à retrouver le chemin de la victoire avec la venue de Ludogorets. Pourtant, l’adversaire était plus que prenable sur le papier, mais sur le terrain, ce fut une autre histoire. Tenue en échec par les Bulgares (1-1), la formation lyonnaise a malgré tout assuré l’essentiel avec une place dans le top 8 de ce mini-championnat de Ligue Europa. Avec une sixième place finale, les Lyonnais sont assurés d’être directement qualifiés pour les huitièmes de finale et vont donc devoir patienter avant de connaitre leur futur adversaire. Néanmoins, ils ont déjà une petite idée de qui pourrait se mettre en travers de leur chemin au mois de mars.

Tirage au sort de la phase finale vendredi 13h

À l’issue de cette phase de championnat et grâce au tableau pré-établi par l’UEFA, quatre clubs se dégagent comme étant le potentiel futur adversaire. Là encore, sur le papier, cela semble plus qu’abordable pour voir le tour suivant. Encore faudra-t-il voir dans quel état est cet OL le 6 et 13 mars prochain… Quoi qu’il en soit, ce sera soit l’Union Saint-Gilloise, soit le PAOK, soit le Steaua Bucarest, soit l’Ajax Amsterdam en huitièmes. Pour avoir une vision encore plus précise, il faudra attendre le tirage au sort de la phase finale de cette C3 ce vendredi à 13h.