Cherki (OL) : "Sage laisse une image exceptionnelle"

Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Deux jours après le départ de Pierre Sage, l’OL n’a pas réussi à gagner. Après le nul contre Ludogorets (1-1), Rayan Cherki a tenu à rendre hommage à son ancien coach.

L’OL enchaîne encore un nul, y a-t-il de la déception par rapport au visage montré ?

Rayan Cherki : Je ne dirai pas que je suis déçu du contenu, mais déçu de ne pas avoir gagné le match parce qu’on est des compétiteurs. Ce qui se passe autour de nous, on essaie de rester focus sur ce qu’on a à faire.

L’ambiance pesante autour du club peut-elle expliquer cette prestation ?

Non, je ne pense pas. On est concentré sur ce qu’on a à faire et on a eu un staff en or sur ces deux jours. Que ce soit Jorge (Maciel), Damien (Della Santa) et Gueïda (Fofana). Ils ont essayé de nous aider au maximum et on a essayé de leur rendre sur le terrain. Ça n’a pas été une victoire, mais il y a de bonnes choses à garder. Il va falloir aller avec ces ingrédients et en mettre d’autres pour pouvoir gagner dimanche.

"Fonseca est un grand entraîneur qui aime jouer"

Il y a eu plusieurs messages de soutien pour Pierre Sage depuis deux jours. Quel regard portez-vous sur votre ancien coach ?

Il nous laisse une image exceptionnelle quand on voit où il a récupéré le club et il l’a mis. Il a gagné le respect de tous. Très peu d’entraîneurs dans le monde ont pu faire ce qu’il a fait. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite et j’espère qu’il trouvera un projet à sa hauteur.

Vous allez connaitre un nouveau coach. N’est-ce pas pesant à vivre à la longue ?

Ça ne fait rien. On est prêt à toute éventualité quand on est joueur de foot. Paulo Fonseca est un très grand entraîneur qui aime avoir le ballon, qui aime jouer. On est impatient de commencer et tout donner pour lui. On espère qu’il donnera tout pour nous aussi et on est impatient d’être dimanche.