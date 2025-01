Arrivé jeudi matin à Lyon, Paulo Fonseca a assisté au nul entre l’OL et Ludogorets le soir. L’entraîneur portugais a pu constater les maux lyonnais, même si ce n’est pas une surprise.

Jeudi soir, tous les regards étaient rivés vers les virages du Parc OL. Tout l’environnement lyonnais s’attendait à ce que les supporters historiques fassent part de leur mécontentement suite au départ de Pierre Sage. La gronde a été à l’ordre du jour, mais est plutôt resté bon enfant, même à l’encontre de John Textor. Il y a bien eu une banderole contre l’Américain juste avant le match, mais rien d’insultant. Le propriétaire d’Eagle Football l’a-t-il simplement vue ? Il a forcément dû être mis au courant, mais il avait d’autres chats à fouetter à ce moment-là.

Car l’autre attraction de la soirée se situait en tribune présidentielle avec la présence de Paulo Fonseca. Arrivé jeudi matin entre Rhône et Saône, l’entraîneur portugais a commencé à prendre la température de son nouvel environnement, même si pour les besoins du match de Ligue Europa, il est resté en retrait. Ce vendredi marquera officiellement le début de son aventure à l’OL. Présenté aux côtés de John Textor à partir de 14h, il prendra ensuite en mains la séance d’entraînement pour préparer le déplacement périlleux à Marseille, dès dimanche (20h45).

Le nouvel entraîneur de l'#OL assistera au match aux côtés de John #Textor https://t.co/lmdkYSEApp — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 30, 2025

Une première séance ce vendredi après-midi

Avec l’OM au programme, Fonseca va connaître une rude mise en action et en ce sens, il a souhaité avoir un maximum de munitions pour ce rendez-vous. Avec la mise sur le banc pendant une heure ou plus d’Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico ou Nemanja Matic, le technicien a pu compter sur Jorge Maciel, qu’il connait bien, pour faire reposer certains cadres. Ce ne sera pas de trop quand on voit l’étendue des travaux qui attend Paulo Fonseca. Jeudi soir, en plus des nombreux hommages rendus par le Parc OL, l’ancien coach de l’AC Milan a vu que Pierre Sage n’était certainement pas l’unique raison de la mauvaise passe lyonnaise.

Les chantiers sont nombreux, mais ça, le Portugais semblait déjà en être conscient avant d’accepter de prendre le poste. Néanmoins, il lui faudra rapidement avoir des résultats pour que l’ombre de Sage ne reste pas trop longtemps au-dessus de sa tête. À lui de trouver les bons mots et les bons ajustements pour refaire de cette équipe le rouleau compresseur de l’automne.