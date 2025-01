Présents mercredi à l’entraînement, Gueïda Fofana et Sébastien Hamel, respectivement entraîneur principal et nouveau coach des gardiens, seront sur le banc pour OL - Ludogorets. Ils viendront épauler Jorge Maciel et Damien Della Santa.

C’est un staff new-look qui va prendre place sur le banc lyonnais ce jeudi soir au Parc OL. Avec le limogeage de Pierre Sage, Jamal Alioui ou encore Rémy Vercoutre, il ne reste que Jorge Maciel et Damien Della Santa. Les deux adjoints ont été "retenus" par la direction avant que Pierre Sage ne leur donne le feu vert pour poursuivre l’aventure et ne pas y voir comme une trahison. En attendant Paulo Fonseca, Maciel et Della Santa sont en charge de la préparation du match contre Ludogorets. Une nouvelle mission qui n’a pas vocation à perdurer dans le temps. Toutefois, avec tous les départs annoncés mardi avant la reprise de l’entraînement, le staff de l’OL ne se limitera pas à ces deux hommes pour le dernier rendez-vous de Ligue Europa.

Hamel, nouvel entraîneur des gardiens avec la réserve

Mercredi, à la veille de la rencontre, Jorge Maciel, secondé par Damien Della Santa, a pu compter sur des renforts venus de la réserve. Ce sera également le cas ce jeudi soir à 21h. D’après nos informations, Gueïda Fofana va occuper un rôle d’adjoint contre Ludogorets et prendra place sur le banc lyonnais. Même chose pour Sébastien Hamel qui remplace au pied levé Rémy Vercoutre dans la préparation de Lucas Perri et des autres gardiens. Hamel qui vient d’ailleurs de prendre récemment ses fonctions au sein de la réserve. L’ancien gardien professionnel (Le Havre, OM,…) a pris la place laissée vacante par Olivier Blondel, parti du côté de Nantes pour entraîner Anthony Lopes avec l’équipe première.