Jorge Maciel a reçu l’aval de Pierre Sage pour rester à l’OL

Entraîneur intérimaire de l’OL en attendant la venue de Paulo Fonseca, Jorge Maciel va très certainement vivre sa première européenne jeudi contre Ludogorets. Dernier survivant du staff précédent avec Damien Della Santa, le Portugais a reçu l’aval de Pierre Sage pour continuer l’aventure lyonnaise.

Après quinze mois de Pierre Sage, c’est un visage nouveau qui s’est présenté devant les journalistes ce mercredi à la veille d’OL - Ludogorets. Non pas celui de Paulo Fonseca qui attend toujours de signer son contrat, mais bien de Jorge Maciel. Débarqué entre Rhône et Saône l’été dernier comme adjoint de Sage, le Portugais va assurer l’intérim en attendant que son ancien compère à Lille ne prenne en mains la formation lyonnaise. Un peu de continuité dans cet OL qui subit des remous depuis plusieurs jours et un visage jeudi soir qui sera très proche de celui observé depuis le début de la saison. Pas de grande révolution avec "beaucoup de Pierre dans notre préparation et notre jeu, car il nous a guidés jusqu’à là", a avoué Maciel, ce mercredi.

Avec Damien Della Santa, l’ancien coach de Valenciennes est le seul "survivant" de l’ancien staff. Ayant connu Fonseca au LOSC, Maciel a cet avantage de pouvoir se greffer directement dans le moule. Toutefois, le Portugais a tenu à avoir une discussion avec son ancien numéro 1 afin d’avoir son avis. "Dès que la direction m’a appelé, j’ai appelé Pierre (Sage) dans la foulée. Ce n’est pas une surprise, mais c’est un grand homme. Tout le monde a vu le professionnel, mais pas forcément l’homme. J’ai eu une discussion très franche sur la façon dont il a vécu les choses. (…) Il m’a dit que ça faisait partie de la vie, que j’avais une famille, que j’avais fait un choix de vie et qu’il comprenait totalement, qu’il fallait que je sois à l’aise avec ça, que c’était bien que je reste à la maison. Il a presque eu une approche paternelle."

"On est fidèle, il y a de la loyauté entre nous"

Jeudi soir, Jorge Maciel devrait logiquement connaitre sa première européenne ans la peau d’un coach numéro 1. Il a déjà connu la Ligue 2 avec Valenciennes, mais ce sera d’un niveau supérieur contre Ludogorets. Il aura certainement une pensée pour Pierre Sage, avec qui il partage une philosophie de jeu et bien plus après six mois de travail. "C’est aussi ça notre rôle d’adjoint, c’est de se dire qu’on a vécu quelque chose ensemble, qu’on est fidèle, qu’il y a de la loyauté entre nous. Ça s’arrête professionnellement pour le moment entre nous, mais ça restera toujours quelque chose qu’on a fait ensemble. C’était important. C’était très clair entre nous, ça s’est très bien passé et encore une fois, ce n’était pas une surprise, mais très heureux de comment il a réagi." Une preuve de plus de l'humanité que Pierre Sage avait apportée dans ce club depuis quinze mois.