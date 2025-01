Comme d’autres championnats de l’est de l’Europe, la compétition bulgare, dans laquelle évolue Ludogorets, est en pause. Le futur adversaire de l’OL garde le rythme via des matchs amicaux et la Ligue Europa.

Pierre Sage, lors de sa dernière prise de parole avant son renvoi, avait mis en avant le manque de fraîcheur pour expliquer la dernière demi-heure ratée à la Beaujoire dimanche (1-1 contre Nantes). Son prochain adversaire, Ludogorets, aura lui aussi un avantage physique sur les Lyonnais, même si la plage de repos pour ces derniers sera plus importante. Jeudi à 21 heures, l’OL recevra pour le compte de la 8e journée de C3 le leader de Parva liga.

Premier du championnat bulgare, Ludogorets est déjà éliminé avant son dernier match de coupe d’Europe. Ce duel en France servira donc plutôt de rencontre de préparation pour cette formation dont la compétition nationale est en pause depuis le 19 décembre 2024.

Deux défaites de suite

Afin de maintenir la forme et de conserver le rythme en vue de la fin de la saison, l’équipe d’Igor Jovicevic a disputé trois matchs amicaux les 7, 10 et 15 janvier. Elle a affronté Botosavi (Roumanie), pour un score de parité (1-1), avant de battre les Young Boys 1 à 0, et de s’incliner 4 à 0 face au Shakhtar Donetsk. Ensuite, elle a repris les choses sérieuses par un revers 2 à 0 contre Midtjylland le 23 janvier dernier en Ligue Europa. Un résultat qui a mis un terme à son rêve d’accéder au top 24 pour se qualifier.

Depuis, elle n’a pas joué, et a donc eu une semaine pour préparer cette confrontation. Reste à voir si cela lui permettra de poser des problèmes aux coéquipiers de Corentin Tolisso jeudi à Décines.