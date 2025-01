OL - Ludogorets : le groupe retenu par Maciel sans Fofana

Nommé entraîneur intérimaire pour faire la passation entre Pierre Sage et Paulo Fonseca, Jorge Maciel a convoqué un groupe de 21 joueurs pour OL - Ludogorets. Malick Fofana est le seul absent pour pépin physique.

En l'apercevant à l'entrée du GOLTC, sac à dos bien fixé sur les épaules, on s'est mis à penser que Malick Fofana serait rétabli pour OL - Ludogorets, comme l'avait laissé entendre Pierre Sage dimanche après le nul à Nantes. L'espoir a vite été douché par Jorge Maciel, le coach intérimaire. Interrogé sur les forces vives pour jeudi soir, le Portugais a annoncé que l'ailier belge poursuivait ses soins et qu'il ne serait pas rétabli à temps pour le match de Ligue Europa. Le seul absent à cause d'une blessure puisque Thiago Almada, bien présent à l'entraînement ce mercredi, n'est pas qualifié pour ce dernier match.

Molebe de retour dans le groupe

Il n'y a donc pas de surprise dans le premier et très certainement dernier groupe retenu par Jorge Maciel. En instance de départ, Saïd Benrahma est actuellement en Arabie Saoudite et donc loin de Lyon et remplacé par Enzo Molebe. Bien que venu garnir les rangs lyonnais pour la séance du jour, Yacine Chaïb ne fait partie des 21 joueurs qui seront couchés sur la feuille de match jeudi soir pour aller chercher une qualification pour les huitièmes. Suspendu contre Fenerbahçe, Nicolas Tagliafico signe son retour dans la compétition.

Le groupe de l'OL contre Ludogorets : Diarra, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Kumbedi, Omari, Tagliafico - Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Mikautadze, Nuamah, Lacazette, Molebe