Ligue Europa : vers une faible affluence pour OL - Ludogorets…

Malgré une qualification en huitièmes encore en jeu, le soutien populaire ne sera pas celui des grandes soirées européennes jeudi soir pour OL - Ludogorets. La jauge sera bien en dessous des 40 000 spectateurs à Décines avec une barre des 35 000 visée.

Même la présence de Pierre Sage sur le banc n’aurait pas changé la donne, jeudi soir à Décines. La dernière rencontre de Ligue Europa entre l’OL et Ludogorets est loin de captiver les foules. Ce ne sont pas les récentes péripéties dans le club qui ont donné de l’intérêt à cette rencontre. Enfin si, cela pourrait bien correspondre au premier match de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. L’entraîneur portugais ne devrait arriver que ce mercredi après-midi à Décines, mais il ne prendra pas la parole en conférence de presse. Un espoir subsiste malgré de le voir diriger l’OL jeudi soir en Ligue Europa. Suffisant pour attirer les derniers réticents ? Il en faudra bien plus, car à un peu plus de vingt-quatre du match, c’est loin d’être l’affluence des grands soirs à Décines.

Un match à 21h contre un adversaire déjà éliminé

Il reste pourtant un intérêt sportif avec la qualification directe pour les huitièmes à aller chercher, mais la venue de Ludogorets ne déclenche pas les passions. Si la barre des 30 000 sera franchie et celle des 40 000 sera être un lointain objectif pour le club qui espère 35. Entre les remous de la semaine, un match programmé à 21h en milieu de semaine et un adversaire bulgare déjà éliminé, les raisons de se rendre au Parc OL sont peu évidentes. Même si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette auraient bien besoin d’un peu de soutien pour remonter la pente.