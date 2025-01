Jeudi soir (21h), l'OL affronte Ludogorets pour le dernier match de phase de classement de la Ligue Europa. Sur le papier, rien ne laisse présager une défaillance lyonnaise. Passé par la Bulgarie pendant quatre saisons et formé à l'Académie lyonnaise, Amos Youga en dit plus sur ce géant de Bulgarie.

Olympique-et-Lyonnais : En Bulgarie, on pense au CSKA Sofia avant tout. Comment Ludogorets s’est imposé ?

Amos Youga : C’est un club qui végétait en troisième puis deuxième division à la base. Dans les années 2010, il y a un président qui est arrivé et qui a choisi d’investir énormément. À la base, il était pro CSKA Sofia, qui était son club de cœur. Seulement, les personnes à la tête du club ne voulaient pas de lui. Donc, il est parti à Razgrad, qui est un petit village au nord de la Bulgarie. Il a mis son argent et a tout refait là-bas. Il a ramené énormément de Brésiliens, même en deuxième division. À partir du moment où ils sont montés dans l’élite, ils ont tout raflé. Depuis 2012, ils sont champions, ils marchent sur la Bulgarie.

Il y a pas mal de Brésiliens de cette équipe. C’est un peu le Shakhtar de Bulgarie ?

Ils ont des bons recruteurs. Quand ils ont besoin de talent offensivement, ils vont chercher des Brésiliens qui ne sont pas chers et qu’ils pourront revendre grâce à la Coupe d’Europe. Ça fait monter la valeur des joueurs. Il y a un joueur qui a été vendu ces dernières semaines, qui s’appelle Rick. Ils l’ont vendu au CA Talleres (en Argentine) pour cinq, six millions d’euros. C’est énorme en Bulgarie. Même Igor Thiago qui joue à Brentford aujourd’hui. Il y a deux-trois ans, je jouais contre lui. Il était avec la réserve et ensuite, ils l’ont vendu dix millions au FC Bruges qui l’a ensuite vendu à Brentford (33M€) et ils ont pris un bon pourcentage.

"Le club souffre de la comparaison avec le CSKA et le Levski Sofia"

Est-ce un club qui est amené à évoluer ?

C’est un club qui travaille très bien. Ils ont compris comment ça fonctionnait. Maintenant, sur la scène européenne, ça reste compliqué. L’OL, même sans forcer le talent, se doit et devrait gagner. Ça reste la grosse équipe bulgare, mais pour avoir fait quatre ans dans le championnat, c’est une équipe de haut de tableau de Ligue 2 sur le niveau globale. Ça pourrait être une très bonne équipe de Ligue 2.

Pas surpris de les voir déjà éliminés avec seulement 3 points en sept matchs ?

Non, ils sont à leur place. C’est déjà bien qu’ils soient là. Ils sont dans la continuité de chaque saison. Le fait d’être champion leur permet de passer un ou deux tours de Ligue des champions et quand il bascule sur les barrages de Ligue Europa, ils jouent contre des équipes inférieures donc ça leur permet de faire les poules à chaque fois. Mais si on regarde sur les cinq dernières années, il n’y a pas vraiment de résultats sur les phases poules.

"Il y aura des joueurs qui veulent se montrer jeudi"

C’est un club qui s’est construit par l’argent. Comment est-il perçu en Bulgarie ?

Tout le monde sait que Ludogorets est au-dessus de tout le monde en termes financiers, même si le CSKA Sofia tente de revenir dans la partie cette saison avec un nouvel actionnaire. Ce sont des clubs qui peuvent te donner entre 30 et 50 000 nets et c’est énorme pour un pays comme la Bulgarie. Même si c’est un club qui gagne des titres, ce n’est pas un club qui a l’histoire d’un CSKA ou d’un Levski Sofia. Ils sont en train d’écrire leur histoire, mais les gens en Bulgarie s’en fichent un peu de Ludogorets. Le club souffre de la comparaison avec les deux clubs historiques de la capitale. En plus, c’est un village au nord du pays donc l’affluence n’est pas folle non plus.

Y a-t-il des joueurs sur lesquels l’OL doit se méfier ?

Offensivement, ils ont quelques Brésiliens qui sont pas mal. Il y a Rwan Cruz, qui est l’attaquant de pointe (pisté par Botafogo et qui pourrait ne pas jouer). Il y a aussi Duah qui a fait l’Euro avec la Suisse. Ils ont des ailiers qui sont rapides, mais la perte de Rick leur fait mal parce que c’était vraiment un joueur différent. En termes d’individualité, je ne pense pas que l’OL a à se méfier de tel ou tel joueur. Individuellement, l’OL est bien au-dessus. Il faudra juste faire attention malgré tout. C’est le dernier match, ils n’ont rien à perdre. Jouer contre l’OL, c’est leur match de gala pour bien finir et se montrer sur la scène européenne. Ce sont des joueurs qui veulent se montrer. Ça reste un bon club, mais c’est avant tout un tremplin.