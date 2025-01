Fonseca sera "au moins au stade" pour OL - Ludogorets

Paulo Fonseca, ancien entraîneur de Lille au Parc OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans son entretien accordé à l’AFP, John Textor a maintenu le suspense sur la date d’arrivée de Paulo Fonseca à l’OL. Néanmoins, l’entraîneur portugais sera au Parc OL jeudi contre Ludogorets. Reste à savoir si ce sera sur le banc ou en tribunes.

À peine quelques heures après avoir annoncé le départ de Pierre Sage de son poste d’entraîneur, John Textor n’a pas mis longtemps à confirmer le nom de son successeur. Dans un entretien accordé à l’AFP, le propriétaire américain a indiqué que Paulo Fonseca sera "le prochain entraîneur, sauf imprévu". Toutefois, Textor espère bien présenter le Portugais "durant la semaine" après que ce dernier a réglé tous les détails avec l’AC Milan, son ancien club où il a été remercié en décembre dernier. Sera-t-il sur le banc de l’OL jeudi soir contre Ludogorets ou fera-t-il ses débuts dans le bouillant Olympico contre l’OM ?

Textor : "Il aura rencontré l'équipe d'ici au match"

Le mystère reste entier alors que Jorge Maciel a pris en mains la séance d’entraînement de mardi suite au départ de Pierre Sage et de son adjoint Jamal Alioui. Quoi qu’il en soit, s’il n’a pas signé à temps son contrat, Paulo Fonseca sera quoi qu’il arrive au Parc OL jeudi soir pour le match de Ligue Europa. John Textor l’a confirmé. "Il sera au moins en ville cette semaine et dans le stade et il aura rencontré l’équipe d’ici là."