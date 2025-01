Mercato : Paulo Fonseca nouveau coach de l’OL 

Suite au départ de Pierre Sage, l'OL était à la recherche d'un nouvel entraîneur. Paulo Fonseca, le grand favori pour succéder au coach français, prend les rênes de l'équipe lyonnaise.

Après l'éviction de Pierre Sage, l’OL était à la recherche d’un nouveau coach. Pour remplacer le Français, John Textor a choisi Paulo Fonseca. En effet, le président américain a commencé à discuter avec le Portugais pour prendre en main la formation lyonnaise depuis plusieurs quelques jours. Après un passage de deux ans (2022-2024) à Lille, le technicien portugais fait son grand retour en France et s’engage avec l'actuel 6e de Ligue 1 pour deux ans et demi jusqu’en juin 2027.

Le coach de 52 ans ne débarque pas seul. Il vient accompagné de quatre adjoints : ses compatriotes Paulo Ferreira et Antonio Ferreira (entraîneur des gardiens) mais également Paulo Mourao (préparateur physique) et Nelson Duarte (analyste). Ces quatre hommes faisaient déjà partie de son staff à Lille et à l'AC Milan.

Un entraîneur expérimenté

Pour succéder à Pierre Sage, le club rhodanien a choisi un entraîneur expérimenté. En effet, Paulo Fonseca n’en est pas à sa première expérience sur un banc de première division, ce qui n'était pas le cas du technicien français. L'homme de 52 ans est passé par le FC Porto entre 2013 et 2014 avant de débarquer un an plus tard sur le banc de Braga (2015-2016). Par la suite, il a décidé de changer d’air et de se rendre en Ukraine du côté du Shakhtar Donetsk durant trois ans (2016-2019).

Après cette expérience, Paulo Fonseca a débarqué en Italie et a dirigé l’AS Roma durant deux saisons (2019-2021) avant de prendre les commandes du LOSC entre 2022 et 2024. Il y a d'ailleurs croisé pendant un an Jorge Maciel, aujourd'hui dans le staff lyonnais. Après un très bon passage à Lille, il a décidé de rejoindre l’AC Milan au début de l'exercice 2024-2025. Toutefois, suite à des résultats pas suffisamment convaincants, il a été limogé du club milanais seulement cinq mois après son arrivée.