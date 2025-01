Sur le banc pour assurer la transition entre Pierre Sage et Paulo Fonseca, Jorge Maciel n’a pas réussi à gagner jeudi soir (1-1). Malgré la qualification, l’entraîneur intérimaire assure que l’OL ne peut se contenter de si peu.

Du haut des tribunes, on a pu l’observer écrire sur son petit carnet et il a dû être bien rempli tant Jorge Maciel a pris des notes pendant OL - Ludogorets jeudi soir (1-1). Propulsé sur le devant de la scène pour assurer le passage de relai entre Pierre Sage et Paulo Fonseca, le Portugais a réussi à assurer le minimum syndical avec ses joueurs. Dans cette folle semaine comme il en existe bien trop souvent à l’OL désormais, la formation lyonnaise a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Un moindre mal vu la prestation des coéquipiers de Corentin Tolisso jeudi soir. Bien qu’intérimaire, Jorge Maciel n’a pas pris sa mission à la légère et a eu des mots forts après la rencontre. "On est l’OL et l’OL se doit de jouer pour des objectifs importants. On ne doit pas être contents parce qu’on fait match nul. Il faut se remettre à la dimension qu’est le club. C’est un club qui a beaucoup de titres, qui a une histoire européenne, il faut qu’on assume. Quand tu signes à l’OL, tu sais que tu vas avoir des responsabilités et tu dois avoir des résultats. Ce n’est pas parce que l’OL a été dernier en décembre l’année dernière qu’il faut rester dessus. Il faut passer le cap, il faut regarder en haut. On ne peut pas être content d’être sixième ou septième."

"On n'est pas au niveau d'un club top 3 aujourd'hui"

Ayant pointé du doigt le manque de rigueur de l’OL contre Ludogorets jeudi soir, Maciel espère voir une évolution des mentalités. Et pas seulement parce que Paulo Fonseca arrive sur le banc lyonnais, à compter de ce vendredi. Incapable de rafler le moindre titre depuis 2012, l’OL a retrouvé la coupe d’Europe après deux saisons de disette.

Incompréhensible pour l’entraîneur portugais qui appelle à une prise de conscience collective. "On doit être responsabilisé si on n’atteint pas les objectifs. Je pense que l’OL est un top 3 en France et pour le moment, on ne performe pas comme un club du top 3 sur le terrain. On doit être exigeant avec nous-même, on n’est pas au niveau pour le moment. On regrette, on dit souvent : 'Marseille dommage, à dix en plus', 'Toulouse dommage', 'Nantes dommage'. C’est là la rigueur. Un club comme l’OL, on ne peut pas dire dommage à chaque fois et c’est la réalité d’aujourd’hui."

Une réalité qui s'étire malheureusement dans le temps...