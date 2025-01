Ancien joueur, capitaine, entraîneur adjoint puis conseiller du président Aulas, Sonny Anderson a tout connu à l’OL. En marge du club désormais, il estime que John Textor est en train de dilapider tout l’héritage construit depuis deux décennies.

Le départ de Pierre Sage a eu le mérite de soulever bien des interrogations dans l’environnement lyonnais. Il n’y a qu’à voir les hommages des différents groupes de supporters contre Ludogorets pour comprendre qu’en l’espace de 15 mois, l’ancien entraîneur va laisser une trace certainement indélébile à l’OL. Dans l’incompréhension la plus totale, Sage a laissé sa place à Jorge Maciel et bientôt à Paulo Fonseca, qui va être officialisé ce vendredi. Une nouvelle page s’est tournée dans l’histoire pour le moment courte de John Textor à la tête du club lyonnais.

Autant de changements qui ne sont pas sans crainte chez certains anciens. Maxime Gonalons et Grégory Coupet ont rapidement réagi à l’éviction de Pierre Sage et jeudi, ce fut au tour de Sonny Anderson de dresser un constat alarmiste de la situation sur RMC Sport. "Changer un coach qui fait vibrer le public, qui a donné des émotions qu'on n'avait pas vécues à Lyon depuis des années, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Pour moi, c'est un manque de respect envers le club, les supporters, les anciens joueurs qui aiment le club, qui ont vécu des choses fortes au club, et qui avaient commencé à avoir une identité avec Pierre Sage, à retrouver le côté humain qu'avait perdu le club."

"On est plusieurs anciens dans la région, mais aucun au club"

À jamais perçu comme celui qui a fait passer l’OL dans une autre dimension sur le terrain, Sonny Anderson a été conseiller du président Aulas pendant quelques mois, notamment au moment du début du duo avec John Textor. Il aurait pu changer les choses à ce moment-là, mais estime que "Textor n’a pas voulu entendre ce qu’on avait à dire. Je suis parti parce que je pense que ça ne l'intéressait pas de travailler avec un ancien du club."

La fibre lyonnaise voulait ce que regrette le plus l’ancien capitaine rhodanien avec notamment le départ de Rémy Vercoutre, dernier représentant de cet ADN. "J'ai l'impression que l’on fait tout pour détruire ce qu'on a construit. On a construit des belles choses pour ce club. Ça me fait très, très mal au cœur de savoir que le club est en train de vivre ces gros problèmes." Estimant que l’OL fait avant tout les gros titres pour "un problème avec la DNCG, un problème avec un transfert", Sonny Anderson ne sait pas de quoi sera fait demain à l’OL. Mais il a "très peur. (…) Aujourd'hui, la famille est cassée, il n'y a plus rien."

Cette sortie médiatique a fortement agacé la direction du club, mais surtout de nombreux salariés de l'OL. Des petites mains estimant que l'ancien joueur avait perçu de fortes rémunérations alors qu'eux attendent d'être fixés concernant le plan volontaire de départs.