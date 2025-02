OL : la décision de Textor pour Sage validée en interne

John Textor, Laurent Prud’homme et Michael Gerlinger lors d’OL – Valenciennes (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Le choix de John Textor de limoger Pierre Sage de son poste n’a pas été pris sur un coup de tête. Le patron américain a profité de la mauvaise passe de l’OL, mais a pris cette décision en accord avec les autres membres de la direction lyonnaise.

Il y a une semaine, c’est une véritable onde de choc qui s’abattait sur Lyon. À peine notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" disponible en replay que John Textor prenait le taureau par les cornes et montrait la porte de la sortie à Pierre Sage. L’entraîneur lyonnais payait la mauvaise passe de l’OL et notamment cette élimination en Coupe de France contre Bourgoin. Le point de non-retour pour le patron américain qui assure ne pas avoir pris cette décision sur un coup de tête. C’est effectivement le sens de l’histoire et ce changement d’entraîneur a été validé en interne.

"Est-il possible d’aller en Ligue des champions avec ce coach ? Ils m’ont dit non"

Matthieu Louis-Jean ou encore Laurent Prud’homme auraient donc bien donné leur aval, si l’on s’en tient aux dernières déclarations de John Textor dans le Canal Football Club. "J’ai demandé à l’encadrement et au staff du club s’il ne fallait pas changer d’entraîneur maintenant. Ils m’ont tous dit "non, ce serait de la folie. Trop risqué, il ne faut pas le faire." J’ai dit ok. J’ai ensuite posé une deuxième question : "Est-il possible d’aller en Ligue des champions avec ce coach ?" Ils m’ont dit non. Troisième question : "Voulez-vous abandonner nos ambitions pour cette saison ?" Ils m’ont dit non. J’ai alors posé la première question en guise de quatrième question. Ils m’ont alors tous dit oui."

Si John Textor s’attire logiquement les critiques des supporters de l’OL, la décision de se séparer de Pierre Sage serait avant tout unanime au sein du club lyonnais. C’est donc dans un contexte particulier que Paulo Fonseca a pris ses fonctions depuis vendredi dernier. Avec un premier revers contre l’OM dimanche.