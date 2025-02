OL, OM, Fonseca, Textor… votre avis nous intéresse

Au lendemain de la défaite de l’OL à Marseille, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" va logiquement revenir sur la première de Paulo Fonseca. Votre avis nous intéresse sur ce choix de coach, sur le visage des Lyonnais.

La semaine passée, il n’avait fallu que quelques minutes avant que l’émission "Tant qu’il y aura des Gones" ne se retrouve déjà obsolète. Quand Nicolas Puydebois et Enzo Reale, nos deux consultants, avaient demandé de la patience pour Pierre Sage, l’entraîneur lyonnais s’est vu montrer la porte de la sortie dans la foulée de ce nouveau numéro de TKYDG. Cette éviction sera forcément traitée, mais il sera avant tout question de Paulo Fonseca. Malheureusement, tout va très vite dans le foot et l’entraîneur portugais représente désormais le présent et le futur du club lyonnais. Il a d’ailleurs vécu sa première contre l’OM dimanche soir, avec une première défaite (3-2) au compteur. Toutefois, a-t-il raté ses débuts ou le mal rhodanien est bien plus profond qu’un simple changement d’entraîneur ?

Des Lyonnais en surrégime ces derniers mois ?

Avec deux représentants de l’équipe de France de police sur le plateau, le focus sera mis sur les faiblesses de l’OL aperçues une nouvelle fois à Marseille. Comment expliquer un tel visage depuis un mois après avoir notamment donné une leçon de football à Francfort à la mi-décembre ? L’OL était-il en surrégime à ce moment-là ? Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.