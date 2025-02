Mercato : l’OL a refusé une offre pour Cherki

À quelques heures de la fin du mercato hivernal, le Borussia Dortmund a envoyé une offre à l’OL pour Rayan Cherki. Le club lyonnais l’a repoussée, estimant que le joueur n’était pas à vendre cet hiver.

À la différence de l’hiver dernier, la fin de mercato devrait être un peu plus calme en 2025. L’interdiction de recrutement a avant tout poussé l’OL à devoir dégraisser plus qu’à se renforcer. Thiago Almada a rejoint les rangs lyonnais, mais l’Argentin devrait être le seul renfort hivernal d'ici à ce lundi 3 février 23h. Une surprise de dernière minute n’est pas à exclure, comme l’ont suggéré John Textor et Paulo Fonseca vendredi dernier, mais si mouvement il y a, cela devrait être dans le sens des départs. Et encore. Le club a pas mal réduit la voilure dans ce mois de janvier et le propriétaire américain a rappelé que l’OL "n’avait pas l’ambition de vendre" dans ces dernières heures. Le discours reste le même ce lundi puisque le club vient de rejeter une offre pour Rayan Cherki.

Pas de possibilité de se retourner

Dimanche, en marge d’OM - OL (3-2), John Textor avait déjà fermé la porte à une vente du joueur offensif et il a ajouté les actes aux paroles. D’après L’Équipe, une offre de près de 22,5M€ est arrivée sur les bureaux rhodaniens, mais elle n’a pas convaincu les dirigeants du club. Ce dernier ne souhaite d’ailleurs pas le départ de Cherki dans cette fin de mercato. Entre l’OL et son joueur, l’histoire va durer six mois supplémentaires. Avant très certainement un envol l’été prochain.