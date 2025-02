OM - OL (3-2) : Fonseca justifie ses changements tardifs

Proche de signer une première belle surprise avec l’OL, Paulo Fonseca n’a pas réussi à gagner pour ses débuts sur le banc lyonnais. L’entraîneur portugais a d’ailleurs dû expliquer son management en cours de match, avec seulement trois changements dans les dix dernières minutes du match.

Comme les sept derniers entraîneurs de l’OL, il n’a pas réussi à s’imposer pour sa première sur le banc lyonnais. Deux jours à peine après sa prise de fonction, Paulo Fonseca n’a pas fait de miracle dimanche soir à Marseille. Il ne s’est d’ailleurs pas caché, assurant que le plan était avant tout de "bien défendre" face à l’absence de travail tactique ces derniers jours avec son groupe. Avec un peu plus de réussite devant et un peu plus de concentration derrière, l’OL n’aurait d’ailleurs pas été loin de faire un gros coup sur la Canebière. "Je suis très positif car on a démontré un état d’esprit très bon, du courage. On a besoin de beaucoup travailler. Mais je reste positif", a tenu à féliciter le Portugais malgré la défaite (3-2).

"Pourquoi faire des changements quand l'équipe est bien ?"

Comme on pouvait s’y attendre, il n’y a pas eu de grandes révolutions dans le jeu lyonnais avec une certaine continuité entre Pierre Sage et Paulo Fonseca. Que ce soit dans la tactique, les principes, mais aussi l’analyse en cours de match. Comme son prédécesseur, Fonseca a attendu le dernier moment pour faire des changements. Il y a fallu une petite alerte d’Alexandre Lacazette à la 80e minute pour que l’OL fait sa première rotation avec Mikautadze, qui sera suivi d’une deuxième avec Almada et Tessmann.

Seulement trois remplacements pour Fonseca, qui n’en voyait pas l’utilité. "Nous devons faire les changements quand nous en avons besoin. L’équipe était très bien, très confortable. Pourquoi j’aurais fait des changements ? On était très bien. Il n’y avait pas besoin." Certains commençaient pourtant à avoir la langue bien pendue sur la fin du match. Un faux problème pour le coach. "On a surtout cherché une dernière opportunité et libéré des espaces. (...) On avait joué jeudi contre Ludogorets et Marseille n’avait pas joué cette semaine, cela s’explique aussi." Ce n'était toutefois pas faute d'avoir fait du turnover en milieu de semaine...