Mercato : Eli Junior Kroupi dans le viseur d’Eagle Football ?

Eli Junior Kroupi (FC Lorient), buteur contre l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alors que le mercato s’achève dans quelques heures, Eli Junior Kroupi serait dans le viseur d’Eagle Football Group. Une future recrue pour l’OL ou pour Botafogo ?

Une nouvelle recrue à venir pour Eagle Football Group ? Alors que le mercato est sur le point de se clôturer, John Textor serait sur les côtes d’un grand espoir français. En effet, Eli Junior Kroupi serait suivi de près par le président américain. Cette saison et à seulement 18 ans, l’attaquant compte déjà 9 buts en 18 matchs de Ligue 2. Des statistiques qui ont dû forcément impressionner le président de l’OL et de Botafogo. Toutefois, de nombreuses informations se croisent et aucune n'évoque pas la même destination pour l’attaquant français.

Une arrivée à l’OL ou à Botafogo ?

En effet, d’après les informations venues d'Angleterre, le joueur du FC Lorient pourrait rejoindre Botafogo. Par la suite, il devrait être prêté l’été prochain à l’OL. Un scénario contraire à celui qui verrait l'international U19 français signer avec le club lyonnais dès cet hiver avant d’être prêté dans la foulée dans son club formateur pour terminer la saison de Ligue 2 en cours. À noter tout de même que le club anglais de West Ham serait également intéressé par Eli Junior Kroupi et serait prêt à débourser près de 30 millions d’euros. Affaire à suivre, mais le temps presse.