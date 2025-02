Dimanche soir, Amine Gouiri a signé sa première apparition sous le maillot de l’OM. Et quoi de mieux pour son premier match que d’affronter l’OL, son club formateur.

Amine Gouiri ne pouvait pas rêver mieux pour sa première avec l’OM. En effet, arrivé en fin de semaine dernière du côté de Marseille en provenance du Stade Rennais pour la somme de 19 millions d’euros, l’attaquant a fait ses débuts avec une victoire face à l’OL (3-2) dimanche soir. Entré en jeu à la 58e minute de jeu, le joueur formé à l’Olympique lyonnais s’est montré très percutant et a même délivré une passe décisive à Mason Greenwood permettant l’égalisation. Par la suite, il n’a cessé de se montrer dangereux et il a une nouvelle fois fait vivre un calvaire aux défenseurs rhodaniens.

Tolisso : "Il a relancé le match"

En effet, en août dernier, il s’était déjà montré décisif avec le Stade Rennais puisqu’il avait inscrit un but lors de la victoire bretonne face à l’OL (3-0) pour la première journée de Ligue 1. Et pour Corentin Tolisso, c’est l’attaquant marseillais qui a changé le cours de la rencontre dimanche. "Je pense que ça a été l'élément qui a fait qu'on a pris ces buts. Il (Gouiri) est à l'origine du premier but, il a relancé le match. Il a fait une bonne rentrée. Je pense qu'il aurait pu marquer aussi à un moment donné, si je ne dis pas de bêtises. Il fallait mieux gérer. On savait, on connaissait les qualités de Gouiri, il fallait mieux gérer ces situations", a déclaré le milieu lyonnais après la rencontre.

Une fois de plus, l'OL a été puni par un de ses anciens, mais les supporters commencent malheureusement à en avoir l'habitude...