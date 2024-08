Rennais le plus remuant dimanche soir, Amine Gouiri a encore fait mal à son club formateur. L’ancien attaquant de l’OL en a montré de toutes les couleurs à la défense lyonnaise.

L’OL aime être puni par ses "ex" et Amine Gouiri prend généralement un malin plaisir à endosser ce costume de bourreau. Dimanche soir, l’attaquant ne pouvait rêver meilleur début de saison avec le Stade rennais face à son club formateur. Malgré un effectif largement remanié durant l’été et quelques absences comme celle d’Arnaud Kalimuendo sur le front de l’attaque, Gouiri s’est occupé de tout pour les Bretons. Fer de lance offensif, le natif de Bourgoin-Jallieu a encore fait passer une mauvaise soirée à l’OL.

Depuis son départ du club, l’international algérien a disputé 8 matchs contre les Lyonnais. Résultat des courses ? Quatre buts et une passe décisive… Après la victoire, Gouiri pouvait donc avoir le sourire. "3-0 devant nos supporters, avec un clean-sheet en plus, c’est un début parfait. C’était le retour à la compétition, on était obligé d’être au niveau pour bien commencer la saison contre Lyon. On a bien bossé et ce (dimanche) soir, ça s’est vu dans l’intensité."

Tout proche du doublé

Passeur décisif pour la première de Meister en fin de match, Amine Gouiri avait déjà fait parler la poudre pour mettre la tête sous l’eau de l’OL à la 21e minute de jeu. Tel un renard, non pas des surfaces, l’Algérien a anticipé la passe en retrait de Moussa Niakhaté pour aller inscrire le but du break. Un instinct d’attaquant comme il l’a lui-même avoué. "Sur mon but, je sentais le coup, j’ai vu que la passe était un peu molle, je suis arrivé avant le gardien, après, c'était difficile, car le joueur est revenu, je me suis bien appliqué pour la mettre."

Ce but a eu pour conséquence de mettre la tête sous l’eau aux Lyonnais et de conforter Rennes dans sa maitrise. Par respect pour son club formateur, Amine Gouiri n’a pas célébré ce but. Qu’en serait-il si sa frappe enroulée en deuxième mi-temps avait trouvé la lucarne et non le poteau de Lucas Perri ? Personne ne le sait, mais le Fennec "la voyait dedans".