Rennes - OL (3-0) : Niakhaté plaide coupable

Fautif sur le deuxième but rennais, Moussa Niakhaté ne s’est pas caché après la défaite de l’OL à Rennes (3-0). Pour une première, le défenseur espérait forcément mieux individuellement et collectivement.

Le prix de son transfert était déjà controversé et dans le viseur des supporters. Ce n’est pas sa première officielle sous le maillot lyonnais qui va permettre à Moussa Niakhaté de connaitre un peu de répit. Toutefois, rien ne sert non plus de l’enfoncer plus bas que terre, au risque de se retrouver avec un joueur en perte de confiance et incapable de donner la pleine mesure de son talent. À l’OL, les exemples ont été assez nombreux pour ne pas retomber dans l’analyse de l’instant.

Les semaines suivantes diront si ce n’était qu’un accident au démarrage ou finalement les prémices d’une catastrophe. Quoi qu’il en soit, le défenseur sénégalais rêvait sûrement de retrouver la Ligue 1 d’une autre manière, six ans après l’avoir quittée. Seulement, à l’image du reste de l’équipe, le Lyonnais a vécu une première journée très compliquée. "On a connu une première compliquée, a-t-il avoué sur la chaîne du club. On avait à cœur de faire une bonne performance. Il reste 33 matchs encore, il ne faut pas tout remettre en question, mais il faut répondre dès samedi contre Monaco."

Aucune erreur amenant un but en Premier League

Dans un peu moins d’une semaine, Moussa Niakhaté sera, lui aussi, attendu au tournant. Pour sa première au Parc OL, le Sénégalais ne s’est pas vraiment mis dans les meilleures dispositions pour faire connaissance avec son nouveau public. Plutôt solide en préparation, l’ancien de Nottingham a coulé contre Rennes (3-0), avec en point d’orgue cette erreur deux minutes après l’ouverture du score. En n’appuyant pas assez sa passe vers Lucas Perri, il a mis sur orbite Amine Gouiri. Un but du break qui a presque tout changé. "Forcément, le 2e but nous met dedans. Après une erreur, ça met tout le monde dedans psychologiquement. Ça change le match, j’en prends la responsabilité, mais il faut vite relever la tête, apprendre de nos erreurs, moi le premier, et rectifier le tir."

Ne pas se cacher est toujours preuve d’une bonne mentalité, mais les beaux discours, les supporters en ont entendus ces dernières années. La réponse doit désormais être donnée sur le terrain.