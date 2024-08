Rennes - OL (3-0) : le calvaire de Moussa Niakhaté

Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Loin d'être le seul responsable, Moussa Niakhaté a tout de même commis une grossière erreur face à Rennes ce dimanche. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais après ce Stade Rennais - OL (3-0).

Le top de Rennes - OL (3-0) : les supporters ont répondu présent

Après cette leçon reçue à Rennes, impossible de ressortir un seul individu du marasme collectif. Nous pourrions citer éventuellement Lucas Perri, décisif pour éviter l'humiliation, Georges Mikautadze, mais son penalty raté laisse un goût amer malgré une belle prestation, ou encore l'entrée dynamique de Malick Fofana. Attardons-nous plutôt sur les supporters, qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour encourager l'OL en Bretagne un dimanche soir.

Ils étaient presque 900 dans le parcage réservé aux visiteurs, donnant de la voix pour soutenir leur équipe. Sur le terrain, les joueurs n'ont pas été à la hauteur de l'animation et des encouragements que l'on a souvent entendus. Les fans rennais ont logiquement joyeusement fêté la fin du match, mais les Lyonnais ont aussi su faire résonner leurs chants malgré la tournure des événements.

🚌 La belle animation du parcage visiteur 🦁 #SRFCOL pic.twitter.com/OxBL3siLgX — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 18, 2024

Le flop de Stade Rennais - OL (3-0) : une première à oublier pour Moussa Niakhaté

Ils auraient pu être 8 ou 9 à figurer dans ce flop tant la grande majorité des Rhodaniens sont passés à travers. De Nemanja Matić à Orel Mangala en passant par Saïd Benrahma et Ernest Nuamah, sans oublier Clinton Mata, on ne peut pas vraiment en épargner un seul. Cependant, l'action de la 21e minute a clairement mis la tête sous l'eau aux joueurs de Pierre Sage, déjà secoués par l'ouverture du score bretonne deux minutes auparavant. Sur cette situation, Moussa Niakhaté commet l'erreur dont cauchemardent tous les défenseurs, à savoir une passe en retrait à l'attaquant qui file au but.

Au-delà de cette passe décisive pour Amine Gouiri, le Sénégalais a souffert dans tous les compartiments du jeu au Roazhon Park. Dans les duels, dans la relance, dans le placement... Ludovic Blas lui a fait vivre un calvaire, à l'image de cette talonnade en petit pont pour envoyer son coéquipier vers la cage de Perri. Pour sa première officielle sous ce maillot, l'ancien joueur de Valencienne espérait sûrement un autre scénario. Il n'avait jamais commis une telle faute en Premier League avec Nottingham Forest, en souhaitant que ce soit sa dernière avec l'OL.