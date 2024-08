L’OL va directement enchaîner en vue de Monaco

Malick Fofana et Enzo Molebé à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Revenus à Lyon après la défaite à Rennes, les joueurs de l’OL vont directement préparer la réception de Monaco samedi (17h). Avec les retours d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, les Lyonnais seront sur le pont dès ce lundi.

"Se réfugier dans le travail". Ce sont par ces mots que Pierre Sage espère trouver la parade à la défaite de l’OL à Rennes dimanche soir (3-0). Pour leur entrée en lice en Ligue 1, les Lyonnais ont déjoué et sont presque déjà dos au mur. Plutôt précoce de dire ce genre de phrases après seulement une journée, mais avec le calendrier qui attend l’OL dans les prochaines semaines, difficile de ne pas se dire que le rendez-vous contre Monaco samedi (17h) est déjà crucial. La saison passée a montré qu’une entame ratée pouvait avoir de lourdes conséquences. Corentin Tolisso a avoué vendredi dernier que cette première partie de saison n’avait pas été oubliée. Il faut espérer que ce ne soit pas que des paroles désormais.

Lacazette et Cherki de retour ce lundi

Quoi qu’il en soit, un match capital attend les coéquipiers de Maxence Caqueret samedi pour le retour au Parc OL. Le faux pas interdit, le staff lyonnais a donc choisi de remettre tout le monde rapidement au travail. Revenu dans la nuit de Rennes, le groupe ne va pas avoir le droit à du repos cette semaine, comme avancé par Le Progrès et confirmé par nos soins. L’OL va entamer la préparation de Monaco dès ce lundi après-midi et ce, jusqu’à vendredi, veille de la rencontre. Si aucun bobo n’a été à déplorer à Rennes, Pierre Sage va pouvoir compter sur les retours d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ce lundi.