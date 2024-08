Balayé par Rennes dimanche (3-0), l'OL est 17e après la première journée. Un classement rappelant de mauvais souvenirs.

L'OL a réussi l'exploit de faire moins bien que l'année passée. Déjà battu 2 à 1 par Strasbourg lors de la première journée en 2023-2024, il a fait pire dimanche à Rennes, étant puni 3 à 0 par des Bretons déchainés. Une entame de championnat ratée, illustrée par toutes les erreurs collectives et individuelles commises au Roazhon Park. Moussa Niakhaté, en est le parfait exemple avec un second but offert sur un plateau à Amine Gouiri.

Le défenseur central ressort logiquement, mais d'autres n'ont pas fait mieux, ce qui explique l'ampleur du score et l'écart sur le terrain. Tout juste, Georges Mikautadze aurait-il pu réduire un peu la marque en transformant son penalty, mais rien n'est allé dans le sens des Lyonnais en Bretagne.

Attention à la suite du calendrier

Résultat, voilà les hommes de Pierre Sage, à qui on pourrait reprocher pas mal de choses sur cette rencontre, à la 17e place. Avant-dernier, cela fait un bon moment que le club rhodanien ne l'a pas été. Cela rappelle de mauvais souvenirs, ceux de l'hiver dernier lorsqu'il occupait la zone de relégation et qu'on se demandait comment il pourrait s'en sortir.

L'heure n'est pas encore à la dramatisation, mais méfiance, car la situation pourrait vite s'envenimer d'ici quelques semaines, avec des affiches face à Monaco, Strasbourg, Lens et Marseille à suivre. Le retour du capitaine Alexandre Lacazette apportera certainement un peu de calme avant que la tempête ne s'annonce, mais en attendant, seul Brest a réalisé une moins bonne entame (défaite 5-1 contre Marseille). Réveil attendu dès samedi prochain à domicile face aux Monégasques (17 heures).