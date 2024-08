Alexandre Lacazette, attaquant et capitaine de l’OL à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

Médaillés d'argent olympique, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette retrouveront leurs coéquipiers lundi lorsqu'ils reprendront l'entraînement.

C'est un été riche qu'ont vécu Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. Pas d'Euro pour les deux Français, mais deux semaines et demie d'une compétition dont ils ont cru pouvoir soulever le trophée. Arrivés jusqu'en finale des Jeux olympiques, les deux Bleus se sont inclinés 5-3 face à l'Espagne dans une rencontre totalement folle. Au bout, une médaille d'argent, des regrets, mais surtout le sentiment que les Français ont vécu un beau tournoi, entre une phase de poule parfaite et des duels à élimination directe bien menés jusqu'au dernier tour.

Les deux Lyonnais devaient se remettre de ces JO. Le club leur a donc octroyé dix jours de vacances entre la fin de l'aventure et le retour en club. Ils seront donc sur le pont à partir de lundi, ainsi que l'a communiqué Pierre Sage. "On a souhaité leur laisser une semaine de repos afin qu'ils soufflent, qu'ils se régénèrent, car ils ont vécu beaucoup d'émotions et une grosse densité de matchs avec des rendez-vous tous les trois jours", a détaillé l'entraîneur de l'OL.

Rennes jouera avec ses internationaux

Cherki et Lacazette retrouveront leurs coéquipiers lundi, après la rencontre en Bretagne, à Rennes, dimanche (20h45). Au contraire du Stade Rennais, qui fait déjà appel à Adrien Truffert (et à Arnaud Kalimuendo si ce dernier est finalement apte), l'Olympique lyonnais a choisi de se passer de ses internationaux. Il n'avait de toute manière pas le choix pour son capitaine, puisque celui-ci est suspendu, tout comme Nicolas Tagliafico. Leur retour est attendu pour Monaco dans une semaine.