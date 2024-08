Pierre Sage, entraîneur de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec le coup d'envoi de la Ligue 1 ce week-end, le feuilleton des droits TV a trouvé un écho du côté des principaux acteurs. Pierre Sage notamment s'est exprimé à ce sujet.

La Ligue 1 est lancée. Vendredi, Le Havre a perdu 4 à 1 face au PSG pour entamer la version 2024-2025 du championnat de France. Un exercice forcément placé sous le signe des droits TV, un feuilleton qui n'a pas fini de faire parler tant il est vital pour les clubs. De nombreux acteurs ont été interrogés à ce propos lors des traditionnelles conférences de presse, dont Pierre Sage.

L'entraîneur de l'OL, qui commencera la compétition dimanche à Rennes (20h45), estime qu'il est "un peu triste que notre championnat ne soit pas, aujourd’hui, valorisé à la hauteur des initiatives prises par pas mal de coachs. Particulièrement sur la saison dernière où il y a vraiment eu des matchs spectaculaires et agréables à regarder avec beaucoup de buts", a-t-il jugé.

"Une espèce de cercle vicieux"

Ne voulant froisser personne, et même si John Textor s'est ouvertement exprimé contre l'association DAZN - beIN Sports, le Jurassien a épargné les diffuseurs, accusés de prix trop prohibitifs. "Maintenant, il y a une autre réalité, et c’est vrai que l’achat des droits constitue un investissement significatif et qu’il faut reporter ça sur le peuple je dirais. Je comprends également que beaucoup de familles priorisent d’autres choses plutôt que ça, a-t-il précisé. C’est une espèce de cercle vicieux."

Un cercle vicieux dont la Ligue 1 pourrait grandement pâtir si la situation ne se redresse pas rapidement. Car derrière, le mercato est impacté, et donc les possibilités sportives des équipes françaises. "J’espère qu’une solution sera trouvée parce que le football est fait pour ceux qui le pratiquent, c’est sûr, mais il est surtout fait pour les gens et ceux qui ont envie de le regarder, a confié Sage. C’est un échange qui est permanent, que l’on soit au stade ou devant la télé, et je pense qu’on doit entretenir ça plutôt que l’éteindre."