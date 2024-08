À deux semaines de la fin du mercato, l’OL est encore loin d’avoir atteint tous ses objectifs. C’est notamment le cas dans le sens des départs et Pierre Sage concède un besoin de ce côté-là.

Skelly Alvero et Jake O’Brien. Ce sont actuellement les deux seuls joueurs qui ont quitté l’OL et qui ont rapporté de l’argent au club. À peine 24 millions d’euros dans les caisses lyonnaises alors que les dirigeants auraient promis jusqu’à cent millions de ventes à la DNCG courant juin. Deux mois ont depuis passé et les choses ont du mal à bouger entre Rhône et Saône. Les indésirables comme Paul Akouokou ou Dejan Lovren sont toujours au club quand les joueurs à valeur marchande n’ont pas trouvé preneur.

Cette situation ne pèse pas sur Pierre Sage, mais le coach de l’OL a avoué à demi-mot qu’un peu de mouvement ne serait pas de refus d’ici au 30 août prochain. "Il y a deux nécessités aujourd’hui. Une d’ouvrir notre porte de vestiaire pour certaines sorties qui vont changer la dynamique relationnelle entre les joueurs, la dynamique de groupe, a confié le coach en conférence de presse. Et s’il y a des départs, il est possible qu’ils soient compensés par des arrivées qui vont impulser d’autres choses, comme on l’avait vécu fin janvier."

Matic verrouillé par Sage

Dimanche à Londres, Pierre Sage avait concédé qu’un renfort au milieu de terrain avec des qualités peut-être plus créatives ferait du bien. Mais rien ne progressera dans le sens des arrivées tant que des ventes n'interviendront pas actées dans le sens opposé. À l’OL, on ne perd pas espoir de voir des portes de sortie s’ouvrir pour Maxence Caqueret, Rayan Cherki ou encore Anthony Lopes. En tout cas, malgré les rumeurs d’un intérêt de Fenerbahçe, Nemanja Matic ne bougera pas. Pierre Sage l’a verrouillé à double tour ce vendredi.