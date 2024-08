Corentin Tolisso (OL) : "Être ambitieux mais rester humbles"

À l’heure d’attaquer la saison 2024-2025 de Ligue 1, l’OL veut oublier les erreurs passées pour retrouver son ambition. Corentin Tolisso souhaite malgré tout que l’expérience de la saison dernière serve à mettre tout le monde en alerte pour ne pas revivre pareille mésaventure.

Rien ne remplace la compétition et ce n’est pas Corentin Tolisso qui dira le contraire. Après plus d’un mois de préparation et six matchs amicaux, l’OL va retrouver la Ligue 1 dimanche soir à Rennes (20h45). Ce rendez-vous est coché depuis maintenant plusieurs semaines et le milieu de terrain a "hâte de commencer cette nouvelle saison. On a très bien fini la saison dernière, donc on espère prolonger le plaisir à partir de dimanche."

Avec une défaite à plate couture dimanche dernier à Arsenal, la confiance aurait pu être ébranlée dans le groupe lyonnais. Ce n’est pourtant pas l’ambiance qui règne à en croire Tolisso, qui devrait être capitaine à Rennes en l’absence d’Alexandre Lacazette. "Il est clair qu’il y a beaucoup de choses qui n’ont pas été contre Arsenal et qu’il va falloir gommer. Néanmoins, on a joué l’une des meilleures équipes au monde donc il ne faut pas forcément se formaliser sur cette défaite."

"Le principal est de bien démarrer"

Ayant fait un large travail de vidéo durant la semaine pour cibler les errements à Londres, l’OL veut attaquer cette saison pied au plancher. Malgré le côté irrationnel de la fin de saison dernière, les Lyonnais ont encore en tête la première partie de saison complètement ratée avec une première victoire à la mi-novembre sur ce même terrain de Rennes. Bien des choses ont changé depuis dix mois, mais Corentin Tolisso ne veut pas occulter cette période sombre. "L’objectif est de mieux commencer la saison que celle dernière. Il y aura beaucoup de matchs cette année et c’est une bonne chose, mais le principal est de bien démarrer."

Se lancer de la meilleure des façons alors qu’un calendrier rude attend l’OL pour rester au mieux dans l’objectif du podium brandi par la direction. Néanmoins, le champion du monde 2018 préfère tempérer en ce début d’exercice. "Je suis quelqu’un de très ambitieux donc bien sûr que j’ai envie de retrouver la Ligue des champions avec mon club de coeur, mais il faut être humbles par rapport à ce qu’il s’est passé la saison dernière. Ça n’empêche pas d’être ambitieux." En avril ou en mars 2025, Corentin Tolisso espère pouvoir dire "qu’on vise le podium".