L'OL tombe sur un os contre Arsenal (0-2)

Nemanja Matic et Duje Caleta-Car au duel avec Kai Havertz lors d’Arsenal – OL (Photo by ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Dominé de la tête et des épaules par Arsenal, l’OL n’a pas existé dimanche à Londres (0-2). À une semaine de la reprise, les Lyonnais ne se sont pas rassurés.

En venant à Londres, Pierre Sage voulait des certitudes. Après le match contre Arsenal, l’entraîneur de l’OL n’a pas vraiment été convaincu par le visage de ses joueurs et repart sûrement avec quelques maux de tête. Ce dimanche, la formation lyonnaise n’a pas existé contre les Gunners et repart d’Angleterre avec une défaite loin d’être rassurante. On dit qu’il y a des défaites encourageantes, à l’Emirates Stadium, ce fut tout l’inverse. En l’espace de 90 minutes, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont été trimballés de droite à gauche par les hommes de Mikel Arteta. Alors oui, l’OL ne rencontrera pas toutes les semaines Arsenal, qui est considéré parmi ce qui se fait de mieux en Europe en ce moment. Néanmoins, les Lyonnais ont vu le gap qui existe avec le gratin européen.

Deux hésitations de Perri qui coutent cher

Depuis le début de la préparation, Pierre Sage et ses joueurs se félicitaient d’avoir augmenté le curseur, notamment dans le pressing et le contre-pressing. Dimanche, ils ont vu qu’il restait encore beaucoup de travail. De nouveau positionné en 4-3-3, l’OL n’a pas réussi à trouver la parade sur le jeu de position et de possession d’Arsenal, avec des Londoniens toujours en mouvement et à même de donner des solutions. Dès la 3e minute, la tête de Saka repoussée par Perri avait été une première alerte.

Mais cela n’a pas suffi à rendre les Lyonnais plus vigilants. Et s’ils ont plutôt fait preuve de solidité dans les attaques placées, à l’image des retours de Clinton Mata, l’OL a été crucifié sur des coups de pieds arrêtés et par l’attentisme de Lucas Perri. Contre l’Union Berlin, le portier brésilien s’était illustré avec deux actions décisives pour deux buts lyonnais. Dimanche, il est loin d’avoir rassuré défensivement avec deux hésitations qui se sont révélées cruciales.

Un milieu encore absent et dominé

Comme face au PSG en finale de Coupe de France, Perri a montré des signes d’hésitation au moment d’intervenir et Arsenal n’en demandait pas tant. Sur deux corners quasi-similaires, les Gunners ont trouvé la faille grâce à Saliba (9e) puis Gabriel (27e). À l’heure où l’avenir d’Anthony Lopes fait parler, la prestation de Lucas Perri va donner du grain à moudre dans les prochains jours. Néanmoins, l’ancien de Botafogo a réussi deux parades (49e, 55e), preuve qu’il n’y a pas que des mauvaises choses à retirer de sa prestation.

Il est l’un des fautifs de ce revers, mais pas le seul, car le milieu a encore été inexistant ce dimanche. Le trio Tolisso - Matic - Caqueret a été dominé par celui d’Arsenal. Que ce soit dans le pressing ou dans la ressortie du ballon. Malgré un léger mieux en deuxième, l’OL n’a pas existé à Londres et Raya a passé un après-midi des plus tranquilles. Le gardien londonien n'a rien eu à faire, hormis accompagner deux frappes de Saïd Benrahma (40e, 60e) et s'interposer sur un piqué de Nuamah (82e). Preuve qu'il y avait plus d'une classe d'écart entre les deux formations.