Arsenal - OL : Tolisso retrouve sa place au milieu

Corentin Tolisso et Lucas Perri avant OL – Chassieu (crédit : David Hernandez)

Pour le dernier amical de l'été de l'OL, Pierre Sage a choisi de rester sur le 4-3-3 et ce qui risque de ressembler à l'équipe alignée à Rennes dans une semaine. Corentin Tolisso retrouve le onze après avoir débuté sur le banc contre l'Union Berlin.

Un dernier tour de piste avant le retour de la Ligue 1. Et le moins que l'on puisse dire est que l'OL a choisi de frapper fort pour terminer sa préparation estivale. Au fur et à mesure des semaines, l'adversité a monté d'un cran pour se finir avec un match contre Arsenal dans le cadre de l'Emirates Cup. Pierre Sage y voit un moyen de préparer au mieux le déplacement à Rennes dans une semaine et a donc choisi d'aligner ce qui sur le papier ressemble à son équipe-type du moment. Après avoir laissé sa place à Orel Mangala contre l'Union Berlin, Corentin Tolisso est de nouveau aligné au milieu de terrain dans le 4-3-3 lyonnais.

Le capitaine du jour est l'unique changement opéré par l'entraîneur lyonnais qui cherche donc de la continuité et des repères avant la Ligue 1. Ainsley Maitland-Niles continue sur le côté droit de l'attaque malgré le retour d'Ernest Nuamah dans le groupe. Seulement, la préparation tronquée du Ghanéen risque pour le moment de le laisser sur le banc. Même constat pour Nicolas Tagliafico, qui n'a repris l'entraînement que depuis une semaine. Cela profite à Abner pour enchaîner une nouvelle titularisation, la sixième de l'été.

La composition de l'OL : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Caqueret, Matic, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Benrahma