Pour l’OL, la saison commence dès ce dimanche contre Arsenal

S’il reste un match amical, le duel contre Arsenal est pris comme un match de championnat par Pierre Sage. Ce déplacement à Londres ressemble à une vraie répétition pour l'OL avant le déplacement à Rennes.

Une reprise avant l’heure. Pierre Sage a beau avoir coché la date du 18 août depuis quelques semaines, l’entraîneur a malgré prévu quelques cartouches pour ce dimanche (15h). Il y a un mois et six jours, l’OL faisait son retour à l’entraînement, les souvenirs d’une seconde partie de saison historique encore plein la tête. Ce premier semestre, Sage ne l’a pas occulté, bien au contraire. Il compte bien capitaliser dessus au niveau des émotions, de l’état d’esprit montré par ses joueurs.

Seulement, comme l’a rappelé David Friio à Divonne-les-Bains, le technicien n’est désormais "plus un homme de mission, mais un homme de projet." Ce projet, Pierre Sage le veut ambitieux dans le jeu. Il a eu un peu plus d’un mois pour imprégner encore un peu plus son groupe de sa philosophie, même si, comme le veut l’adage, Rome ne s’est pas construite en un jour. Il y a eu des améliorations observées, mais il manque encore l’épreuve du crash-test. Cela tombe bien, Arsenal se présente devant l’OL ce dimanche, dans une affiche de prestige pour terminer la préparation.

Une répétition grandeur nature avant la Ligue 1

Une rencontre amicale qui en aura que le nom pour le technicien lyonnais. À Londres, la reprise de la Ligue 1, c’est déjà aujourd’hui pour l’OL. Après avoir expérimenté des systèmes en Autriche, ouvert son banc et son groupe, Pierre Sage voit cet ultime rendez-vous comme celui qui doit officiellement lancer la saison de son équipe. Il ne s’en est pas caché lors du point presse qu’il nous a accordé mardi dans l’Ain, à quelques jours de la rencontre. "Arsenal, c’est notre journée 0, un match de championnat sans enjeu, mais qui comptera dans ce qu’on va faire à Rennes." Il n’y a pas besoin d’être un magicien pour comprendre, qu’en plus de remporter un trophée symbolique, la formation lyonnaise devrait être limitée dans la rotation.

Contre l’Union Berlin, Sage avait choisi d’ouvrir de nouveau son banc, mais cela s’était avant tout expliqué par deux matchs amicaux en l’espace de quatre jours. À l’Emirates Stadium, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont vouloir surfer sur leur semaine de travail à Divonne-les-Bains et surtout se tester. Car, sans faire offense au Torino et à l’Union Berlin, ces deux matchs sans prendre de buts n’auront pas la même valeur que face à une formation comme Arsenal.

Capitaliser les points positifs de l'été

Les Gunners ont impressionné la saison dernière et avec Mikel Arteta à sa tête, Pierre Sage va pouvoir se frotter à un jeu de possession et de projection qu’il ambitionne un jour de voir à Décines. En attendant, les Lyonnais vont devoir répondre à la pression que risque de mettre Arsenal, qui prépare également son entrée en Premier League dans une semaine. L’heure n’est plus à l’expérimentation d’un côté comme de l’autre avec des groupes proches d’être au complet.

À l’OL, il manque certes Alexandre Lacazette ou Rayan Cherki, mais en recrutant rapidement, la direction lyonnaise a souhaité donner rapidement à Pierre Sage les moyens d’être dans le rythme. Il le faudra, puisque le calendrier qui attend la formation rhodanienne a de quoi donner quelques sueurs froides. "On a la chance d'avoir un groupe qui se connait déjà pas mal, qui a été anticipé par rapport au mercato, a souligné David Friio. Le but, ce n’est pas de gagner un match contre l’Union Berlin, même si en gagnant, c'est toujours plutôt gratifiant, mais c’est d'être présent et devoir répondre présent justement contre Rennes à la première journée." On a pu le voir la saison dernière, un mauvais démarrage et c’est toute une mentalité qui change.

Une volonté de se frotter à différentes visions du foot

La pré-saison a donné un peu plus de garanties dans le jeu, même si on est en droit d’en attendre encore plus. Seulement, dans la qualité des sorties de balle, du pressing et du contre-pressing, l’OL a déjà fait un grand pas en avant. À l’heure de retrouver la Ligue Europa fin septembre, se tester contre les vice-champions d’Angleterre peut valider ces certitudes.

Entre l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre, l’OL aura vu du pays durant cet été. Une volonté assumée afin de se conditionner pour le retour de l’Europe. "L’idée, c'était de rencontrer différents footballs de manière à se préparer à la coupe d’Europe d’une certaine manière, mais aussi de permettre aux joueurs de rencontrer des cultures différentes de jeu et d’approches." Avec Arsenal, les Lyonnais vont se tester contre une équipe qui aime le ballon et l’on verra la force de caractère. Même si demain, c'est loin, cela n’a jamais été aussi proche pour l’OL. Avec toute l’excitation qui va avec.