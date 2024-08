JO 2024 - Bleus : Lacazette (OL) annonce sa retraite internationale

Capitaine de l’équipe de France olympique, Alexandre Lacazette n’a pas réussi son objectif de remporter l’or. Forcément déçu, l’attaquant a confirmé que cette finale sera son dernier match avec le maillot bleu.

Il aurait certainement aimé un meilleur dénouement, aussi bien collectif qu’individuel. Vendredi soir, Alexandre Lacazette avait forcément le masque après la défaite en finale de la France contre l’Espagne (3-5 après prolongations). Sorti dès la 51e minute par Thierry Henry, le capitaine français a vécu une fin de tournoi olympique compliquée. Néanmoins, cette aventure va le marquer à vie, décrochant malgré tout une médaille, chose qui n’était plus arrivée depuis quarante ans pour le football français. "Cela reste ma meilleure médaille d’argent (sourire). J’ai perdu quelques finales dans ma carrière… Disons que c’est la moins mauvaise, a déclaré le numéro 10 en conférence de presse. Et elle est vraiment lourde. Je retiens l’aventure. Le fait que j’ai pu porter le maillot bleu. Les ambiances entre nous. Cela restera à vie."

"Il faut garder le positif, même si c'est encore trop tôt"

Marqué physiquement, notamment après avoir reçu un coup à la cheville en demi-finale, Alexandre Lacazette va observer un peu de repos dans les prochains jours. S’il est attendu au Club France ce samedi en compagnie du reste du groupe français, l’attaquant va rapidement retrouver "la routine en club" avec l’OL.

Un club pour lequel il va désormais être concentré à 100%, puisque cette finale des JO 2024 marque la fin de l’histoire entre Lacazette et la sélection. Le Lyonnais l’a confirmé vendredi soir. "Cette rencontre rentre dans un des plus beaux matchs de ma carrière émotionnellement parlant. C’était mon dernier match avec le maillot bleu. Le compétiteur que je suis est déçu. On voulait l’or depuis le début. On a pu ramener une médaille à la Team France et susciter un engouement dans les stades. Il faut garder le positif, mais c’est trop tôt pour le réaliser."