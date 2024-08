Alexandre Lacazette et Thierry Henry après le but du capitaine lors de France – Etats-Unis (Photo by Norbert Scanella – Panoramic / Panoramic / DPPI via AFP)

Capitaine de l’équipe de France, Alexandre Lacazette a la possibilité de décrocher l’or olympique avant son retour à l’OL. Afin d’être le plus armé pour vendredi, l’attaquant a fait l’impasse sur l’entraînement des Bleus ce mercredi.

Le voir marquer lundi au Parc OL en aurait ravi plus d’un. Toutefois, peu à son avantage et ayant manqué une grosse occasion, Alexandre Lacazette n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Pas forcément un drame pour le capitaine de l’équipe de France avec la qualification pour la finale en poche. Ce vendredi à 18h, le Lyonnais a l’occasion de s’offrir un "happy end" dans cet été qu’il n’imaginait sûrement pas avec le maillot bleu. Quand ses coéquipiers de l’OL sont en stage à Divonne-les-Bains et affronteront son ancien club Arsenal dimanche, Lacazette finira les Jeux olympiques avec une médaille assurée. Reste maintenant à savoir si elle sera faite d’or ou d’argent.

Pas d'inquiétude dans le clan français

Il faudra se défaire de l’Espagne au Parc des Princes et Thierry Henry espère pouvoir compter sur son capitaine en grande forme. Remplacé contre l’Égypte, Alexandre Lacazette n’a plus forcément l’habitude d’enchaîner autant et semble marquer le coup physiquement. En ce sens, l’équipe de France, qui a fait son retour à Clairefontaine mardi, s’est entraînée sans son capitaine ce mercredi. Pas de blessures, mais une simple séance de soins afin de complètement récupérer en vue de la finale dans 48h.