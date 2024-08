L'OL a pour "objectif une qualification en Ligue des champions”

Corentin Tolisso et Nemanja Matic lors d’OL – Torino (crédit : David Hernandez)

Qualifié en Ligue Europa cette saison, l’OL vise la Ligue des champions pour la saison à venir. Le club lyonnais ne peut pas se permettre de viser plus bas.

Avec des dépenses évaluées à plus de 100 millions d’euros en six mois, l’OL se devra d’être compétitif pour aller chercher une place en Ligue des champions. Qualifié pour la Ligue Europa cette saison, le club lyonnais est devenu européen par un miracle. Ce dernier se nomme Alexandre Lacazette avec un penalty à la 90+6e minute qui a envoyé son club en coupe d’Europe. Ce n'est pas celle qui avait été visée par John Textor au début de la saison. Mais le chemin chaotique pour y parvenir a suffi à combler les supporters de plaisir. Celui de revivre des soirées européennes à compter de la fin septembre.

Cette remontée historique a permis à l’OL de légèrement s'y retrouver financièrement. Pierre Sage a réussi la mission maintien qui lui avait été confiée, seulement, les objectifs sont maintenant bien différents. Entre le maintien du coach et un recrutement conséquent, pour David Friio et l’OL, “l’objectif sera a minima de se qualifier pour la Champions League”, a affirmé le directeur sportif à Olympique-et-Lyonnais et d'autres médias présents mardi au stage de l’OL à Divonne.

Friio : “L’OL se doit d’être ambitieux”

En effet, le club lyonnais se doit de ne pas viser plus bas que la qualification en Ligue des champions. Avec la confirmation de Pierre Sage, celui-ci est "passé d’un homme de mission à celui de projet”, a déclaré Friio. Avec une stabilité et une préparation sereine, peut naître un projet qui doit ramener le club à la hauteur de son histoire. L'ancien directeur sportif de l'OM assure que "l’OL se doit d’être ambitieux. C’est un projet qui est plus au niveau de ce que doit être celui de l’OL". Le ton est donné pour la saison à venir.