OL : activité "cohésion d’équipe" mardi après-midi à Divonne

Après l’entraînement ouvert au public et un point presse en début d’après-midi, joueurs et staff de l’OL se sont adonnés à une activité en fin de journée. Une session de "dragon boat" afin de renforcer encore un peu plus la cohésion d’équipe.

Il est bien plus facile de le dire quand tout se passe bien, et c’est le cas de l’OL dans cet été. Il y a bien eu le revers contre Sankt Pauli pour terminer le stage en Autriche, mais l’impression visuelle et de ce qui peut ressortir de l’environnement lyonnais est que ce groupe vit bien. La phrase est bateau, a été répétée des centaines et des centaines de fois, que ce soit à Lyon ou aux quatre coins du globe, mais il est vrai que les sourires et les rires sont assez nombreux dans le groupe de Pierre Sage. Quand une préparation estivale et le mercato pourraient mettre à mal la bonne cohésion, l’OL ne semble pour le moment pas touché par ce phénomène.

Avec notamment Saïd Benrahma dans un rôle de trublion, il ne se passe pas un jour sans quelques chambrages, à l’image des défis lancés par l’Algérien à Nemanja Matic autour d’une table de ping-pong. Voir son groupe être impliqué dans le "vivre ensemble" donne forcément le sourire à Pierre Sage. L’entraîneur accorde une grande importance à cette capacité à bien s’entendre pour ensuite faire les efforts pour l’autre sur le terrain. Il n’est pas déçu et fait en sorte de solidifier cet état d’esprit.

Les Lyonnais plus à l'aise sur un terrain que dans l'eau

Surfant sur la seconde partie de saison dernière, Sage ainsi que son staff ont choisi de multiplier les activités de cohésion durant tout l’été. En Autriche, les joueurs avaient eu le droit à du tir à l’arc, de l’accrobranche et une randonnée en montagne. À Divonne-les-Bains, l’altitude est bien moins élevée, mais le staff a réussi à trouver une activité afin de souder les liens.

Mardi, après l’entraînement matinal ouvert au public puis quelques obligations médiatiques pour certains, le groupe lyonnais s’est adonné à une session de "dragon boat" sur le lac de la ville de l’Ain. Sur une embarcation, le staff d’un côté, de l’autre, la majorité des joueurs. L’objectif ? Parcourant en un minimum de temps une distance choisie. En plus d’être une activité ludique, le "dragon boat" oblige à une synchronisation des coups de pagaie et donc à un esprit collectif. Si Mata, Caqueret, Tolisso ou encore Matic avaient pu faire l’impasse, il semblerait que les Lyonnais soient plus à l’aise avec un ballon que sur l’eau…