Parti lundi de Lyon, Mohamed El Arouch a débarqué à Rio de Janeiro mardi en milieu d’après-midi. Le milieu, laissé libre par l’OL, va s’engager pour deux saisons.

Espoirs déchus, mais pas sans lendemain ? En voyant la direction prise par la carrière de Mohamed El Arouch ces derniers mois, les supporters de l’OL n’ont pu s’empêcher d’avoir des regrets. Porté aux nues il y a deux ans après le sacre en Coupe Gambardella, le milieu n’a pas réussi à confirmer pour faire partie intégrante du groupe professionnel. Il a bien fait ses débuts en Ligue 1, mais la trajectoire est avant tout sur la pente descendante qu’ascendante.

À tel point que l’OL va libérer le natif d’Orange pour qu’il puisse s’engager à Botafogo. Interrogé sur le cas El Arouch, David Friio s’est expliqué. "C’est un garçon qui est pétri de talent et il avait besoin d’un nouveau départ. Ça peut arriver de temps en temps, a déclaré le directeur sportif aux médias présents à Divonne, dont Olympique-et-Lyonnais. Là, on espère juste qu’il pourra mettre en œuvre son vrai talent, et on a le droit d'espérer qu’il revienne à l’OL, car il reste dans la galaxie Eagle."

Friio : "On fait partie de la famille Eagle et ça peut être bénéfique"

Convaincu par John Textor de poursuivre sa carrière au Brésil, Mohamed El Arouch a accepté le défi et s’est envolé vers Rio de Janeiro en début de semaine. Débarqué mardi dans la cité corioca, le milieu doit s’engager pour deux saisons plus une en option. Avant de revenir par la grande porte à Lyon ? David Friio n'écarte aucun scénario, d’autant plus avec la synergie Eagle Football et que l’OL devrait conserver 50% des droits du joueur d’après L’Équipe. "C’est très important de réfléchir au sens large. On doit voir les choses de façon OL, mais il est important d’avoir à l’esprit qu’on fait partie de la famille Eagle donc quand on peut réaliser des opérations comme ça, c’est tout bénéfique pour chaque partie."

Reste désormais à savoir si Mohamed El Arouch s’offrira déjà une deuxième chance à Botafogo…

De notre envoyé spécial à Divonne-les-Bains