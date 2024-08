Relégué comme doublure de Lucas Perri pour cette nouvelle saison, Anthony Lopes a un avenir plus qu’incertain à l’OL. Les deux parties discutent toujours afin de trouver la meilleure solution possible pour chacun.

Son capital sympathie n’a pas baissé. Mardi en fin de matinée, Anthony Lopes a pu voir qu’il reste toujours apprécié des supporters et notamment des plus petits, à la recherche d’un autographe. Lui, l’enfant du club, vit pourtant une préparation compliquée, comme il n’en avait jamais encore vécu depuis ses débuts en pros. Pour la première fois depuis douze ans, son statut est contesté et a même chaviré.

En 2024-2025, Lopes ne sera plus le gardien titulaire de l’OL. La décision avait été confirmée par Pierre Sage après le nul contre le Torino (0-0) et David Friio en a fait de même mardi lors de son entretien accordé à la presse, dont Olympique-et-Lyonnais. "Ce qui est clair pour nous est que Lucas (Perri) est notre gardien numéro 1 pour la saison à venir."

Peut-il vraiment jouer le rôle d'une doublure ?

Après plus de 400 matchs sous le maillot lyonnais et la possibilité de monter sur le podium des joueurs les plus capés du club, Anthony Lopes doit se faire une raison. Il n’est plus intouchable. Cela veut-il forcément dire que l’avenir du Portugais va s’écrire loin de l’OL ? Au moment de ce qui ressemblait à un hommage lors du dernier match de Ligue 1 contre Strasbourg, Anthony Lopes ne voulait pas y voir des adieux.

Seulement, on imagine mal le voir se contenter d’un statut de doublure, même si Pierre Sage peut jouer sur un partage des compétitions, hypothèse que le coach a pris soin de ne pas confirmer ou infirmer mardi. Au sein de la direction, on ne fait pas de mystère : la volonté est de se débarrasser d’un gros salaire en fin de contrat dans un an. Toutefois, les courtisans ne se bousculent pas, mais l’OL et Lopes "discutent encore pour trouver la meilleure solution."