Pour le dernier amical de l’été, l’OL se déplace à Londres pour affronter Arsenal. Une affiche de prestige qui a forcément une saveur particulière pour le groupe de supporters des Lyondoners, basé dans la capitale anglaise depuis maintenant dix ans.

Le gâteau ne sera pas de sortie dimanche en fin d’après-midi. Pourtant, comme cadeau des dix ans, les Lyondoners ne pouvaient certainement pas rêver mieux. Ce groupe de supporters, créé en 2014, va pouvoir observer Pierre Sage et ses joueurs non pas dans leur repaire du Club House 5 au sein de Piccadilly Circus mais bien du côté de l’Emirates Stadium. Pour le dernier rendez-vous de la préparation estivale, l’OL va poser ses valises ce samedi en fin de journée à Londres afin d’affronter Arsenal lors de la finale de l’Emirates Cup.

Dimanche (15h), ils seront une trentaine à prendre possession de l’enceinte à guichets fermés des Gunners, non pas vêtus de rouge et blanc, mais bien de rouge et bleu. "Il y a quelques années, les filles étaient venues en Ligue des champions et on était allé les encourager, mais là, avoir les garçons à Londres, c’est quand même sympa même si ça tombe en août et pendant les vacances", nous confie Louis, Lyondoners depuis 2020 et son arrivée dans la cité londonienne.

Un club londonien en Ligue Europa pour l'OL ?

Adeptes des déplacements européens des dernières années et ayant fait le voyage jusqu’à Lille pour certains en mai dernier pour la finale de la Coupe de France, les Lyondoners vont faire une entorse à la règle ce dimanche en ne se retrouvant pas dans leur fief, mais bien au stade. À l’heure où les rassemblements de supporters de l’OL ont connu une forte médiatisation ces derniers mois, le groupe basé à Londres avait pris ses quartiers depuis déjà quelques années, d’abord au Comedy Pub puis au Club House 5 ces derniers temps. Un rendez-vous quasi hebdomadaire même si l’affluence est bien loin de celle observée à Paris. Mais, ce n’est pas le style de la maison. C’est l’amour du blason avant tout et chacun est libre de venir.

Pas de cartes de membres comme chez les Bad Gones ou Lyon 1950, mais simplement des amoureux du club prêts à se retrouver autour d’une bière pour suivre les exploits lyonnais. Mais aussi pour s’intégrer à leur nouvelle vie londonienne. Sur les six derniers mois, les Lyondoners ont été servis et ils espèrent bien en faire de même avec la saison qui redémarre et la Ligue Europa au programme. "On a hâte de retrouver les déplacements en Europe, car c’est un peu comme ça que les Lyondoners se sont créés. Et puis, au pub, on va certainement être bien plus nombreux pour les rendez-vous européens selon les affiches."

Une demande surprise de l'OL et Adidas

En attendant de penser à l’Europe, le groupe qui compte une cinquantaine de membres se projette sur le rendez-vous Arsenal - OL. Un match qui a déjà commencé il y a quelques jours pour les Lyondoners. Face à un programme de communication toujours plus tourné vers les supporters, l’OL et son équipementier Adidas ont proposé aux Lyonnais de Londres de réaliser un clip mettant en avant le nouveau maillot extérieur.

Une demande surprise, mais qui a forcément ravi alors que le groupe fête ses dix ans cette saison. "C’est clairement une reconnaissance, une réussite et la preuve que nos efforts bénévoles depuis toutes ces années paient, poursuit Louis. On est certes différents des Bad Gones ou Lyon 1950 puisqu’on est loin de Lyon, mais on reste un groupe actif donc ça nous a fait plaisir qu’Adidas et le club nous proposent ça."

Des festivités en préparation mais tenues secrètes

Ayant vu un réel changement dans les échanges avec le club depuis l’arrivée de la nouvelle direction, "on nous demande plus de choses, on est bien plus inclus", les Lyondoners sont plus que jamais fiers de porter haut les couleurs de l’OL à Londres. Et cela ne se limite pas aux simples encouragements. Quasiment depuis la création du groupe, ce dernier participe à la London Supporters League, qui regroupe des équipes de supporters des quatre coins du globe comme le Real Madrid ou des clubs italiens. "On a l’amour du maillot et la représentation du club dans le paysage londonien, ça nous tient à cœur."

Ce sera encore le cas cette saison pour un exercice qui s’annonce particulier. En plus du retour de l’Europe et des derbys après deux années d’absence, les Lyondoners vont fêter leurs dix ans d’existence. Une décennie marquée par des surprises tout au long de la saison, même si le secret reste pour le moment bien gardé.