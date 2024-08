OL : Pierre Sage a “des arguments en attaque”

Après avoir recruté Georges Mikautadze, l’OL compte désormais neuf attaquants dans ses rangs. Un potentiel offensif que relève Pierre Sage. Mais reste une inconnue quant à l'association entre Lacazette et Mikautadze.

L’OL aura-t-il la meilleure attaque de Ligue 1 cette saison ? À cette question, Pierre Sage a répondu en restant humble. Ce dernier prend des pincettes parce qu’il se sait attendu cette année avec beaucoup de ressources mises à sa disposition, une préparation complète et un groupe bien fourni. L'entraîneur admet que “c’est vrai, on a des arguments”, avec notamment le duo de choc franco-géorgien, Alexandre Lacazette - Georges Mikautadze.

Rendre l'attaque plus stable et efficace

Cependant, le coach reste prudent, car “le papier ne dit pas forcément la vérité”. La seconde partie de l'exercice 2023-2024 a révélé un certain potentiel offensif, mais très désordonné. C'est dans ce sens que le coach rhodanien réfléchit à mieux structurer et stabiliser son armada offensive afin qu’elle soit la plus efficace possible. C’est ce qu’a montré la préparation, une animation qui n’est pas toujours flamboyante. Il y a encore du chemin à faire avant d'être qualifié de "meilleure attaque" du championnat.

Le sujet principal sera forcément de trouver la meilleure formule pour utiliser le capitaine et son coéquipier nouvellement arrivé. Pour Pierre Sage, il y aurait “deux manières de les associer : soit dans un même match sans qu’ils jouent ensemble, en répartissant le temps de jeu, soit en les titularisant réellement en même temps dans la même rencontre. C’est pour ça qu’on a visité d’autres organisations durant cette préparation.” Une décision qui répondra à "la vérité de chaque moment et le besoin de chaque partie".