OL : Lacazette sera présent pour la réception de Monaco

Alexandre Lacazette face à Denis Zakaria lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Suspendu pour la première journée de Ligue 1, Alexandre Lacazette sera très vite de retour avec l'OL. Dès la réception de Monaco, lors de la deuxième journée, le capitaine sera là.

Avec le prolongement du parcours de la France aux Jeux olympiques, on pouvait s'inquiéter du retour d'Alexandre Lacazette à l'OL. S'il a eu quelques semaines pour couper entre la finale de la Coupe de France le 25 mai et le début de la préparation pour le tournoi estival, l'avant-centre a tout de même connu un été intense. Mais malgré cela, il sera très vite de retour.

Pierre Sage a confié ce mardi lors d'un point presse à Divonne-les-Bains que le capitaine rhodanien serait présent pour la deuxième journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle puisque le dernier sixième du championnat doit recevoir Monaco (week-end du 25 août). Lors de ce choc, l'attaquant devrait donc réapparaître dans le stade de Décines qui l'a vu se qualifier pour la finale des JO lundi (victoire 3-1 contre l'Égypte).

Un pacte passé avec Pierre Sage

Après l'ultime rendez-vous pour l'or face à l'Espagne (vendredi 9 août, 18 heures) Lacazette reviendra très vite à la compétition. "On a passé un pacte. Il y avait quelque chose de dégressif à partir du moment où il quitterait les Jeux olympiques. Comme ils sont allés jusqu'au bout, il aura quelques jours de vacances, et ensuite, on organisera des plages de repos dans l'année pour qu'il ne soit pas surchargé", a expliqué l'entraîneur.

Pourquoi ne pas l'appeler pour Rennes et la première journée de Ligue 1 alors ? Tout simplement car le natif de Mermoz est suspendu, tout comme Nicolas Tagliafico, pour l'entame du championnat. Cela lui donnera l'opportunité de souffler un peu avant de reporter le maillot lyonnais. Mais il ne faudra pas attendre bien longtemps donc pour les supporters rhodaniens avant de revoir le joueur de 33 ans.