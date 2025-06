À l’OL, Umtiti, Fekir et Lacazette ont marqué Ghezzal

Rachid Ghezzal (ex-OL) s'est exprimé dans l'émission "Le Club des 5"sur les joueurs qui l'ont impressionné lors de son passage à l'OL.

Formé à l'Olympique lyonnais, Rachid Ghezzal a disputé 119 matchs sous le maillot rhodanien entre 2012 et 2017 (14 buts et 16 passes décisives). Par la suite, il a posé ses valises à l'AS Monaco, avant de s'envoler en Angleterre à Leicester City en 2018. Le club anglais l'a ensuite envoyé en prêt à la Fiorentina, puis l'a vendu définitivement à Besiktas. Il va y passer quatre belles années entre 2020 et 2024 (17 buts et 32 passes décisives en 123 apparitions). Actuellement, l'international algérien (22 sélections) évolue dans un autre club turc, à Rizespor.

Dans une entrevue avec "le Club des 5", le natif de Décines a évoqué les joueurs qui lui ont fait forte impression lors de son passage à l'OL. Il a tout d'abord fait l'éloge de Samuel Umtiti. "Sam, c'est le meilleur défenseur central avec qui j'ai joué. Déjà même en catégorie jeune, qu'est-ce qu'il était fort, se souvient-il. Individuellement en un contre un, c'était trop dur de le passer. Et puis, il avait une qualité de relance balle au pied. Aujourd'hui, c'est peut-être l'un des postes où c'est le plus dur de trouver quelqu'un qui est à la fois solide défensivement, qui fait le travail, qui est rapide et qui sait jouer au ballon. Et Sam, à cette époque-là, c'était un monstre, l'un des plus forts."

Une connexion particulière avec Alexandre Lacazette

Lors de cet entretien, Rachid Ghezzal s'est aussi confié sur sa relation footballistique avec Alexandre Lacazette. "C'est l'un des joueurs avec lequel j'ai eu une des meilleures relations sur le terrain, explique-t-il. On se trouvait sans se parler, sans se regarder, on s'entendait très bien, même si n'étions pas les meilleurs amis du monde. On s'entend très bien même en dehors, on a nos enfants dans la même école. Mais sur le terrain, on avait une relation qui marchait superbement."

Enfin, le footballeur de 33 ans a également glissé quelques mots à propos de Nabil Fekir. "L'explosivité, un peu petit, trapu, qui résiste au duel, et qui va te décocher une grosse frappe dans la lucarne, etc. Nabil offensivement et balle au pied, c'était quelque chose, admire-t-il. Individuellement, c'était très costaud." Une belle triplette qui aura effectivement marqué l'Olympique lyonnais et ses supporters.