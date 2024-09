Mercato : Rachid Ghezzal (ex-OL) reste en Turquie

Après Besiktas, Rachid Ghezzal va connaître un second club en Turquie. Il a signé libre à Caykur Rizespor.

Sans club depuis le mois de juin, Rachid Ghezzal faisait partie des nombreux joueurs, à l'image d'un Adrien Rabiot ou d'un Memphis Depay encore récemment, qui n'avaient pas trouvé de club entre juillet et août. Mais comme l'avant-centre néerlandais, lui aussi ancien Lyonnais, l'attaquant a fini par trouver chaussure à son pied. Ce sera encore en Turquie, où il évoluait depuis quatre ans.

Champion avec Besiktas en 2021

Il a signé un contrat d'un an avec Caykur Rizespor, un bail renouvelable pour une année supplémentaire si les deux parties s'entendent sur le sujet. Le footballeur de 32 ans ne sera pas dépaysé, puisque rappelons-le, il jouait jusqu'à cet été pour Besiktas. Depuis 2020, il portait le maillot de la formation turque, avec qui il aura tout de même remporté quatre trophées, dont un titre de champion en 2021.

9e de Süper Lig la saison dernière, sa nouvelle équipe est actuellement 12e après quatre journées, avec une victoire, un nul et deux revers. Avec plus de 100 matchs de championnat au compteur sur les exercices précédents, l'ailier algérien (22 sélections) viendra apporter son expérience dans le vestiaire et sur le terrain. Au total, Ghezzal compte près de 350 matchs professionnels, dont 119 avec l'OL entre 2012 et 2017.