JO : énorme choc pour les États-Unis de Lindsey Horan (OL)

Lindsey Horan avec les Etats-Unis (Photo by Alex Goodlett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dernière représentante de l'OL aux JO. Lindsey Horan sera à nouveau titulaire et capitaine des États-Unis pour affronter l'Allemagne à 18 heures.

Le contingent de Lyonnaises présentes au tournoi de football féminin des JO s'est grandement réduit samedi à l'occasion des quarts de finale. Le Canada de Vanessa Gilles tout d'abord a été sorti aux tirs au but face à l'Allemagne (0-0, 2-4 tab). Puis, c'est la France (Wendie Renard, Selma Bacha, Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani et Vicki Becho) qui a été éliminée par le Brésil (0-1). Pour sauver l'honneur, il ne reste donc plus que Lindsey Horan avec les États-Unis.

Ultime représentante de l'OL féminin, la milieu de terrain affronte les Allemandes à 18 heures dans la demi-finale la plus relevée du tournoi, l'autre opposition entre Espagnoles et Brésiliennes étant clairement, sur le papier, à l'avantage des championnes du monde en titre.

Avantage pour les Américaines

Le premier billet pour la finale se jouera donc entre les Américaines et les Allemandes. Sans grande surprise, Horan est titulaire et capitaine pour ce choc. Les USA compteront aussi sur Trinity Rodman (buteuse en quarts de finale) ou encore Sophia Smith pour faire la différence. Rappelons que les deux nations se sont déjà affrontées lors du premier match de poules, avec un succès net 4 à 1 pour les États-Unis.